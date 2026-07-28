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大豐電：大大寬頻規劃 第3季遞件申請上市

中央社／ 台北28日電

大豐電今天表示，上半年合併營收新台幣10.97億元，年增1.7%，再創同期新高。其中，子公司大大寬頻截至上半年用戶已近19萬戶，寬頻收入貢獻達4.6億元，占大豐電合併營收42%；大大寬頻今年1月登錄興櫃，目前規劃第3季遞件申請上市。

大豐電發布新聞稿表示，今天董事會通過上半年財報，在寬頻業務穩健成長帶動下，上半年營收再創同期新高。大豐電上半年合併營收10.97億元，年增1.7%，營業利益3.31億元，年增4.7%，歸屬母公司業主淨利2.3億元，年減12.4%，每股稅後純益（EPS）1.51元。

大豐電表示，旗下大大寬頻截至上半年用戶已近19萬戶，寬頻收入貢獻達4.6億元，占大豐電合併營收42%；大大寬頻目前規劃於第3季正式遞件申請上市，上市後將進一步擴大集團的經營平台。

此外，大豐電指出，為深化企業永續發展、落實ESG（環境、社會及公司治理）精神，董事會同步通過設置永續發展委員會，展現對ESG的重視與努力。

大大寬頻也透過新聞稿說明，受惠於高頻寬用戶占比持續提升，上半年合併營收4.66億元，較去年同期成長3.78%；營業毛利2.62億元，毛利率升至56.2%；稅後淨利1.55億元，較去年同期成長23.74%，每股稅後盈餘為2.59元。

展望下半年，大大寬頻表示，將以深化客戶體驗、優化服務品質為重點，透過DPI（深度封包檢測）流量辨識引擎動態分配頻寬，保障核心應用服務品質，同時持續落實資安防護體系及ESG永續布局，並透過外部策略合作，強化企業客戶開發、導入AI與資安服務。

營收

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