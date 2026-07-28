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易威生醫完成健亞生技整併 建構台美製藥平台 啟動國際 CDMO 成長引擎

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

易威（1799）生醫28日公告，與健亞（4130）的股份轉換合併案，業經主管機關審核正式通過。本次股份轉換以2026年7月 28日為基準日，並28日正式完成合併，健亞正式下櫃，成為易威生醫 100% 子公司，象徵「台美整合型製藥平台」由規劃布局正式邁入實質營運的關鍵里程碑。

值得注意的是，為因應整合後營運規模擴大及跨區域布局需求，健亞董事長一職由林翰飛接任，統籌集團整體策略方向與資源整合，集團並延攬吳志庸出任新健亞的總經理。

易威表示，本次整合以建構橫跨美國與台灣之完整醫藥價值鏈為核心。易威生醫透過美國子公司Tulex Pharmaceuticals 位於紐澤西州、符合 cGMP 規範之製造基地，累計取得 11 張美國 FDA 藥證，其中包含三項 505(b)(2) 改良型新藥與八項困難學名藥，具備自研發、法規、製造至商業化之完整能力。

健亞則深耕台灣在地研發與製造，具備亞洲臨床法規之藥品開發經驗，並長期為國際藥廠提供CDMO服務。兩者結合後，研發、製造與市場三大關鍵環節得以串接，形成高度互補之跨區域產業結構。

針對新接任健亞總座的吳志庸，其擁有數十年製藥廠工作經驗，曾任中國化學製藥總經理，於營運管理、產品研發、生產製造與市場拓展具備深厚實務經驗，此次延請其加入，將進一步強化整體經營陣容，為公司注入嶄新的管理視野與專業能量，並加速雙方研發、製造與市場資源之整合，推動綜效逐步發揮。

技術平台方面，易威生醫已建立涵蓋緩釋、速效、複方及高劑量製劑之多元藥物傳輸與釋放技術平台（包括 GREAT 緩釋技術、BEST 生體可用率提升技術、MAXIPHARE多階段釋放平台及樹脂包覆之口服液態緩釋技術等），為屬國際間少數具備之技術能力，有助於建立產品差異化與進入門檻，並支持整合後產品管線之持續擴展。

易威集團與健亞完成合併後，將進一步整合健亞於新藥、學名藥及各項劑型製造領域之資源與能力，擴大雙方於新藥、困難學名藥及高技術門檻製劑之投入。在合併後之研發動能方面，繼今年首季共同開發之 TLX-041（505(b)(2) 液態口服尿崩症治療新藥）取得美國 FDA 藥證並上市後，易威集團目前另有超過十項開發中產品，涵蓋神經系統用藥、注射針劑用藥等 505(b)(2) 與高技術門檻項目，其中一項新藥已完成第二期臨床（2a）並取得正面結果；規劃自行開發之新藥亦將於近年陸續向美國 FDA 提交申請。

此外，易威生醫已投入高技術門檻針劑產品之合作開發，未來期待能將產品布局延伸至長效針劑（LAI）等高技術門檻劑型項目，持續深化產品管線之深度與差異化。

近期美國不斷祭出高關稅政策，意圖持續強化醫藥供應鏈在美國本土製造之目的，使美國在地生產能力的重要性日益提升。易威生醫位於美國紐澤西州、符合FDA cGMP規範之製造基地，可望為國際合作夥伴提供更具彈性且成本可控之美國在地製造方案，進一步提升集團承接國際CDMO及產品合作專案之競爭優勢，亦為未來三至五年營運成長創造新的發展契機。

綜效方面，雙方將以整合後平台為基礎，逐步推動資源整合與分工協作：於研發端整合資源、提升效率；於製造端建立「台灣研發製造 × 美國高附加價值產品」之分工體系，優化整體成本與毛利結構；於市場端推動台美雙向市場擴張。上述效益為經營團隊未來積極推進之重要目標，將隨整合進程逐步落實，攜手朝更具規模與成長潛力之醫藥事業平台邁進。

展望未來，易威生醫將以整合平台為核心，持續強化新藥與困難學名藥產品管線、建立跨區域開發與製造之協同模式，並擴大台美整合平台之規模與產品輸出能力，逐步建構高效率、具國際競爭力之製藥事業平台，推動長期穩健成長。

美國

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