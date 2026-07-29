超商搶500億中元節商機

中元節採買旺季將至，超商業者瞄準逾500億元普渡商機，積極搶攻節慶消費。隨著年輕世代對民俗月觀念逐漸改變，傳統祭祀需求逐步延伸至話題商品、便利服務及體驗型消費三大類型。

統一超（2912）7-ELEVEN、全家今年均加碼布局，從IP聯名、福箱商品到線上採購及代客普渡服務，預期檔期業績成長兩成；萊爾富、OKmart也推出特色普渡商品與服務，力拚帶動業績成長。

7-ELEVEN表示，今年中元檔期觀察到消費者愈來愈重視便利、省時及多元祭拜體驗，因此除持續推出代客普渡、保庇商品及箱購優惠外，也首度將實體門市零食專區結合電影IP與創意陳列，推出創意拜拜零食組合，並結合電影《粽邪4》推出相關周邊商品，透過話題行銷帶動節慶買氣。

因應民俗月祈福需求，7-ELEVEN「預購誌」推出「保平安」主題專區，攜手白沙屯媽祖等信仰文化推出多款通路限定商品，包括平安御守、淨身平安包、奈米神轎吊飾及祭祀用品等。其中，「AI天后靈籤守護」結合AI互動與求籤體驗，鎖定年輕族群，成為今年中元檔期亮點產品。

服務布局方面，7-ELEVEN持續與大甲鎮瀾宮、旗山天后宮及西螺福興宮合作推出代客普渡服務，消費者可透過門市完成預購、代辦、代拜及捐贈流程。此外，旗下「i預購」及「i划算」也鎖定企業、社區及家庭大量採購需求，推出箱購飲料、零食及祭祀用品等多入優惠組合，滿足線上、線下採買需求。統一超預估，今年中元節整體業績可望較去年成長逾兩成。

全家今年則推出中元福箱系列，除延續IP肖像福箱外，也擴大布局寵物普渡商機，共推出五款福箱，並整合門市、線上採買及代客普渡服務，搶攻節慶採購商機。

因應消費者採買模式改變，全家也持續強化線上服務，「全家行動購」推出中元專區，整合優惠券、滿額贈禮及整單回饋活動，鼓勵消費者提前備齊祭拜用品；同時攜手大甲鎮瀾宮、北港朝天宮等宮廟提供線上代客普渡服務，打造一站式中元採購體驗。

萊爾富今年主打中元普渡袋，售價599元，內含泡麵、餅乾、飲料等12項商品，搶攻家庭採買需求，預期中元檔期業績可望達雙位數成長；OKmart則提供普渡商品促銷、普渡服務等多元選項。