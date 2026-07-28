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麥味登攜手迪士尼小熊維尼 打造百畝森林主題店盼營收雙位數成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
早餐連鎖品牌麥味登積極布局IP聯名商機。揚秦國際旗下麥味登首度攜手迪士尼經典IP「小熊維尼」盼帶動營收雙位數成長。記者黃淑惠／攝影
早餐連鎖品牌麥味登積極布局IP聯名商機。揚秦國際旗下麥味登首度攜手迪士尼經典IP「小熊維尼」盼帶動營收雙位數成長。記者黃淑惠／攝影

早餐連鎖品牌麥味登積極布局IP聯名商機。揚秦（2755）國際旗下麥味登首度攜手迪士尼經典IP「小熊維尼」，推出為期三個月的主題活動，不僅推出限量盲盒玩偶、生活周邊商品，更打造兩家主題概念店，瞄準年輕族群與收藏市場。

揚秦董事長卓靖倫表示，去年聯名活動帶動上半年營收成長19%，今年預期藉由小熊維尼系列進一步提升客單價與會員回購率，帶動整體營收維持雙位數成長。

卓靖倫表示，今年適逢小熊維尼誕生100周年，雖跨越一個世紀，維尼與百畝森林角色仍深受大小朋友喜愛，故事所傳遞的「扶持與陪伴」精神，也與麥味登「溫暖每一天」的品牌理念高度契合，希望透過此次合作，讓消費者從早餐開始感受療癒與幸福。

此次聯名以「維尼療癒森活特輯」為主題，8月推出多款限定商品，包括「MY維尼早餐盲盒」、大型抱枕及滑鼠墊等。其中盲盒將麥味登經典早餐元素結合角色設計，共推出「小熊維尼款捲餅」、「小豬草莓款湯種」、「屹耳款荷包蛋」、「跳跳虎款薯餅蛋塔」及隱藏版「小熊維尼款滿分堡」等五款造型，鎖定潮玩與收藏族群。全系列商品將於8月3日上午10時起透過麥味登APP開放限量預購，售完為止。

除周邊商品外，全台麥味登門市紙杯、餐盒及漢堡袋也將全面換上小熊維尼限定包裝，營造濃厚主題氛圍。

配合聯名活動，麥味登也同步推出限定餐點。8月1日起上市的「百畝森林款早餐時光」系列，包括全新蜂蜜綠茶、蜂蜜檸檬，以及加入蜂蜜糖漿的嫩雞鬆餅特餐、嫩雞法國吐司特餐。活動期間，凡購買小熊維尼限定餐點搭配指定飲品，可享現折10元優惠；指定設有「智取櫃」門市的消費者，還有機會獲得七款限定角色外帶小卡。

為提升消費體驗，麥味登也在台北敦南遠企店及高雄西子灣店打造兩家小熊維尼主題概念店，店外設置大型角色窗貼，店內則規劃角色立牌及百畝森林風格牆面，提供消費者沉浸式拍照與用餐體驗。

卓靖倫指出，去年品牌首度與國際IP合作，主打實用生活周邊，成功帶動上半年整體營收成長19%；今年則進一步結合盲盒與潮玩元素，期望吸引更多年輕消費者，將IP聯名從單純授權商品，升級為帶動客單價提升、會員回購及品牌黏著度的重要成長引擎，看好整體活動效益可望推升營收維持雙位數成長。

揚秦國際企業董事長卓靖倫宣布，旗下品牌麥味登8月起與迪士尼經典IP「小熊維尼」首次跨界合作，展開為期三個月的主題活動。記者黃淑惠／攝影
揚秦國際企業董事長卓靖倫宣布，旗下品牌麥味登8月起與迪士尼經典IP「小熊維尼」首次跨界合作，展開為期三個月的主題活動。記者黃淑惠／攝影

揚秦國際企業（2755）旗下品牌麥味登首次推出迪士尼經典IP小熊維尼系列，展開為期三個月的主題活動，推出限量盲盒玩偶、周邊商品並打造主題概念店。記者黃淑惠／攝影
揚秦國際企業（2755）旗下品牌麥味登首次推出迪士尼經典IP小熊維尼系列，展開為期三個月的主題活動，推出限量盲盒玩偶、周邊商品並打造主題概念店。記者黃淑惠／攝影

早餐店 迪士尼 小熊維尼 營收

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