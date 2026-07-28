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亞昕新任總經理 由新聯陽協理余世浩接任

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞昕（5213）28日公告人事異動，董事會通過由新聯陽實業協理余世浩出任新任總經理；原由董事長兼任總經理的姚政岳，因職務調整卸下總經理職務，未來專注於董事長職位。

亞昕指出，此次總經理異動屬職務調整，余世浩現任新聯陽實業股份有限公司協理，將自8月1日起正式接掌總經理職務。姚政岳原擔任董事長暨總經理，此次卸下總經理一職，反映公司經營團隊進一步專業分工。

另，除高階人事異動外，亞昕同日也公告，原訂於7月31日完成的全虹股份轉換案，因向證券主管機關申請進度考量，董事會決議將股份轉換基準日延後至9月15日。

亞昕表示，該股份轉換案原於5月5日公告，並依董事會決議及與全虹簽訂的股份轉換契約約定，如因作業時程需要，雙方董事會得調整股份轉換基準日。此次變更僅配合主管機關審查及行政作業時程，對公司財務及業務並無影響。

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