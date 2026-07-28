快訊

【重磅快評】「四貸同堂」反映致富焦慮 慎防引發骨牌效應

熊本7.1強震...近5萬用戶停電 海嘯警報已解除

熊本強震傳50傷12房倒塌 永旺商城傳爆炸聲、冒白煙

聽新聞
0:00 / 0:00

GO SURVEY白皮書揭消費新趨勢 市場從單一商品走向全方位消費時代

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY以「預見『美』好商機-從價值重選到跨域新紅利」為題，解析消費價值與決策模式的變化。(左一為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、中間為遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、右一為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧問梁錦琳)。圖／HAPPY GO提供
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY以「預見『美』好商機-從價值重選到跨域新紅利」為題，解析消費價值與決策模式的變化。(左一為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、中間為遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、右一為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧問梁錦琳)。圖／HAPPY GO提供

隨著消費市場選擇日益多元，顧客在意的不再只是價格與功能，而是商品能否回應生活中的多元需求。根據 HAPPY GO 旗下市調顧問品牌 GO SURVEY 調查顯示，8成消費者偏好搭配不同品項與服務解決自身困擾，投入複合式組合的預算，更較單一方案高出 1.7 倍，反映市場正從單一商品消費，走向涵蓋產品、服務與體驗的消費模式。

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY28日發布最新消費者白皮書。以「預見『美』好商機-從價值重選到跨域新紅利」為題，解析消費價值與決策模式的變化，並邀請遠東SOGO百貨董事長黃晴雯分享，在K型消費時代下，零售經營者如何重新思考自身角色，回應不同族群的生活需求。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，近年全球通膨壓力、戰爭等外部環境持續變化，市場變化已成為新常態，企業面臨的不只是消費行為改變，更是決策模式的全面轉型。如何在充滿不確定性的環境中，快速掌握市場脈動、理解消費者需求，已成為企業提升競爭力的重要關鍵。白皮書論壇很榮幸邀請遠東SOGO百貨黃晴雯董事長以零售產業第一線視角，分享百貨產業面對消費需求轉變的經營思維，更特別規劃顧客洞察應用及品牌實務案例分享，期望透過市場調查與數據科技的整合，協助企業在快速變動的環境中建立更具前瞻性的決策能力，成為企業值得信賴的成長夥伴。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，2025年台灣零售業產值為4兆8,448億元，年減0.2%，是近25年來第三次出現負成長，百貨市場也受到整體景氣影響。不過，今年第2季零售市場已逐步回溫，6月零售業營業額年增8.9%，整體零售業上半年累計成長率回到年增4.1%。顯示消費需求並未消失，而是消費者更重視每一次選擇所能帶來的實際價值。

黃晴雯認為，百貨業未來不能只扮演商品提供者，更要成為顧客的「價值策展者」，依照不同生活情境，組合適合的商品、服務與體驗，讓百貨從過去的「一站式購足」，進一步走向「一站式滿足」，創造兼顧身心需求與生活品味的全方位美學體驗。同時也呼應GO SURVEY在白皮書中觀察到的現象。消費者不再只追求單一功能，而是希望一次兼顧健康、外在形象、心理感受及生活品質。

GO SURVEY最新消費者白皮書指出，「健康」仍是各世代最重視的價值，但健康的範圍已從生理狀態，延伸至心理情緒與容貌管理，轉向全方位的個人狀態管理。HAPPY GO品牌創新事業部市調總監呂宛蓁表示，60世代最重視生理健康，同時也願意投入更多預算於容貌管理；20世代則更關心心理情緒與外在形象，顯示年輕族群對身心平衡及自我提升的需求日益明顯。調查也發現，消費者面對生活困擾時，已較少只依賴單一商品。例如30世代除了透過保健食品與運動進行健康管理，也會同時關注壓力調適及睡眠品質，希望從不同面向改善整體狀態。

呂宛蓁表示，面對消費需求與價值觀的轉變，品牌可掌握三大策略方向。第一，回應消費者對於生理、心理、外在的全方位需求，同時滿足消費者的綜合期待；第二，跳脫單一產品思維，改以替消費者解決生活任務的角度出發；第三，掌握品牌定位，並放大不可取代的品牌價值。

面對日益細分的消費需求，HAPPY GO提出升級版「CRM＋AI顧客洞察服務」，整合市場調查、消費數據及AI能力，加速協助企業剖析既有顧客，並找出潛在高價值族群。HAPPY GO顧客洞察部分析總監陳虹卉表示，在資源有限的情況下，用數據與AI輔助判斷下一步，已成為品牌經營顧客的重要能力。透過多元資料，可協助品牌辨識具消費潛力、被低估的高價值客群，再進一步分析其Persona樣貌、跨域消費偏好，讓品牌不僅了解客群全貌，更運用跨域數據找到具體經營的切入點。

此外，品牌也可透過產業雷達數據搭配市場調查，掌握現在與未來的機會訊號。HAPPY GO更進一步深化數據與AI應用，首創「虛擬受訪者」，並結合快速市調服務，針對產品開發、品牌溝通及行銷策略等議題，快速探索消費者需求、模擬市場反應，協助品牌提前掌握市場趨勢，縮短從洞察到行動的距離，更快做出經營判斷。

黃晴雯 百貨

延伸閱讀

買保健品不只看成分！從原料到食安，專家揭下一波健康品挑選關鍵

國泰世華CUBE卡友敲碗的「固定權益」來了 另首推滿額兌換權益套餐

企業響應《永續好日子》 以多元行動展現永續新力量，回應生活議題

他經濟崛起帶動父親節檔期 從味道管理到實用送禮百貨公布熱銷品項

相關新聞

揚秦董事長：麥味登今年挑戰1100店 IP聯名估帶動雙位數業績

揚秦（2755）持續衝刺展店與會員經濟。董事長卓靖倫28日表示，今年全台麥味登門市將挑戰1,100家，長期則朝2,000家規模邁進，並看好下半年IP聯名檔期可望帶動雙位數業績成長；未來將以AI選址、複數店經營及會員導流三大策略，持續擴大營運規模。

高雄港121號碼頭後線場地招商有成 非鐵金屬轉運中心成型

臺灣港務公司高雄港務分公司積極整合高雄港第四貨櫃中心後線場地，推動第121號碼頭後線場地招商業務，規劃引進民間業者進駐投資興建國際物流倉庫，並結合港口運能服務進一步擴大與優化倉儲物流發展環境，經5月6日公告招商作業，6月4日由高群裝卸公司通過甄選程序取得最優投資人資格。

紅心向日葵獎助學金邁入37年 劉曉蘋：助心納家庭子女翻轉人生

「紅心字會」頒發《2026紅心向日葵獎助學金》，共計250萬元助330位「心納家庭」子女。理事長劉曉蘋強調，協會已支持逾1萬名孩子，助他們克服困境，翻轉人生。

台南市府今年第二次市地重劃抵費地標售完成 續帶產業投資與城市發展

台南市地政局28日辦理今年度第二次市地重劃區抵費地土地標售開標作業，本次共推出麻豆工業區、北安商業區、喜樹灣裡市地重劃區及六甲頂醫療專用區市地重劃區等4處開發區，共16標18筆優質土地。計有8標封參與投標，順利標出3標、共3筆土地，得標土地位於麻豆工業區、北安商業區及喜樹灣裡市地重劃區，標售總金額約6.94億元，平均溢價率約6.92％，顯示市場對台南土地開發及未來發展前景深具信心。

高雄五大賺錢醫院周邊房價曝！榮總漲8.2%最多 這間商圈卻下跌

根據健保署最新公布113年財務報告醫院醫療服務申報情形，高雄最賺錢醫院由高雄長庚醫院奪冠，其次為高醫、榮總、義大醫院及阮綜合醫院分居前五名。根據台灣房屋集團統計，五大賺錢醫院周邊生活圈近兩年大樓房價表現，扣除周邊無交易量的義大醫院商圈，以高雄榮總生活圈表現最亮眼，每坪均價從25萬元上揚至27萬元，漲幅8.2%居冠，其他包括最賺錢的高雄長庚及阮綜合醫院，周邊房價均同步走揚。

買地段不買屋齡 北市老屋保值度打敗蛋白新屋

房市自2025年步入修正期，七都老屋與新成屋房價也逐步出現分化。根據「591實價登錄」統計，全台新成屋平均單價由40.2萬元微幅修正至39.2萬元，年減2.5%；老屋跌幅則更顯著，自29.6萬元下滑至27.5萬元，年減7.1%。進一步從各縣市來看，整體市場呈現「北市獨強、新北拉鋸、其餘縣市同步回檔」三種截然不同的格局。不過，隨著青安3.0即將上路，在婚育加碼與總價門檻新制下，中南部普遍被視為最大受惠區，政策利多能否帶動房價突破盤整格局，將是未來觀察重點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。