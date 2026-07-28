GO SURVEY白皮書揭消費新趨勢 市場從單一商品走向全方位消費時代

隨著消費市場選擇日益多元，顧客在意的不再只是價格與功能，而是商品能否回應生活中的多元需求。根據 HAPPY GO 旗下市調顧問品牌 GO SURVEY 調查顯示，8成消費者偏好搭配不同品項與服務解決自身困擾，投入複合式組合的預算，更較單一方案高出 1.7 倍，反映市場正從單一商品消費，走向涵蓋產品、服務與體驗的消費模式。

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY28日發布最新消費者白皮書。以「預見『美』好商機-從價值重選到跨域新紅利」為題，解析消費價值與決策模式的變化，並邀請遠東SOGO百貨董事長黃晴雯分享，在K型消費時代下，零售經營者如何重新思考自身角色，回應不同族群的生活需求。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，近年全球通膨壓力、戰爭等外部環境持續變化，市場變化已成為新常態，企業面臨的不只是消費行為改變，更是決策模式的全面轉型。如何在充滿不確定性的環境中，快速掌握市場脈動、理解消費者需求，已成為企業提升競爭力的重要關鍵。白皮書論壇很榮幸邀請遠東SOGO百貨黃晴雯董事長以零售產業第一線視角，分享百貨產業面對消費需求轉變的經營思維，更特別規劃顧客洞察應用及品牌實務案例分享，期望透過市場調查與數據科技的整合，協助企業在快速變動的環境中建立更具前瞻性的決策能力，成為企業值得信賴的成長夥伴。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，2025年台灣零售業產值為4兆8,448億元，年減0.2%，是近25年來第三次出現負成長，百貨市場也受到整體景氣影響。不過，今年第2季零售市場已逐步回溫，6月零售業營業額年增8.9%，整體零售業上半年累計成長率回到年增4.1%。顯示消費需求並未消失，而是消費者更重視每一次選擇所能帶來的實際價值。

黃晴雯認為，百貨業未來不能只扮演商品提供者，更要成為顧客的「價值策展者」，依照不同生活情境，組合適合的商品、服務與體驗，讓百貨從過去的「一站式購足」，進一步走向「一站式滿足」，創造兼顧身心需求與生活品味的全方位美學體驗。同時也呼應GO SURVEY在白皮書中觀察到的現象。消費者不再只追求單一功能，而是希望一次兼顧健康、外在形象、心理感受及生活品質。

GO SURVEY最新消費者白皮書指出，「健康」仍是各世代最重視的價值，但健康的範圍已從生理狀態，延伸至心理情緒與容貌管理，轉向全方位的個人狀態管理。HAPPY GO品牌創新事業部市調總監呂宛蓁表示，60世代最重視生理健康，同時也願意投入更多預算於容貌管理；20世代則更關心心理情緒與外在形象，顯示年輕族群對身心平衡及自我提升的需求日益明顯。調查也發現，消費者面對生活困擾時，已較少只依賴單一商品。例如30世代除了透過保健食品與運動進行健康管理，也會同時關注壓力調適及睡眠品質，希望從不同面向改善整體狀態。

呂宛蓁表示，面對消費需求與價值觀的轉變，品牌可掌握三大策略方向。第一，回應消費者對於生理、心理、外在的全方位需求，同時滿足消費者的綜合期待；第二，跳脫單一產品思維，改以替消費者解決生活任務的角度出發；第三，掌握品牌定位，並放大不可取代的品牌價值。

面對日益細分的消費需求，HAPPY GO提出升級版「CRM＋AI顧客洞察服務」，整合市場調查、消費數據及AI能力，加速協助企業剖析既有顧客，並找出潛在高價值族群。HAPPY GO顧客洞察部分析總監陳虹卉表示，在資源有限的情況下，用數據與AI輔助判斷下一步，已成為品牌經營顧客的重要能力。透過多元資料，可協助品牌辨識具消費潛力、被低估的高價值客群，再進一步分析其Persona樣貌、跨域消費偏好，讓品牌不僅了解客群全貌，更運用跨域數據找到具體經營的切入點。

此外，品牌也可透過產業雷達數據搭配市場調查，掌握現在與未來的機會訊號。HAPPY GO更進一步深化數據與AI應用，首創「虛擬受訪者」，並結合快速市調服務，針對產品開發、品牌溝通及行銷策略等議題，快速探索消費者需求、模擬市場反應，協助品牌提前掌握市場趨勢，縮短從洞察到行動的距離，更快做出經營判斷。