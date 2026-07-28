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揚秦董事長：麥味登今年挑戰1100店 IP聯名估帶動雙位數業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
揚秦董事長卓靖倫宣布，旗下品牌麥味登8月起與迪士尼經典IP「小熊維尼」首次跨界合作，展開為期三個月的主題活動。記者嚴雅芳／攝影
揚秦董事長卓靖倫宣布，旗下品牌麥味登8月起與迪士尼經典IP「小熊維尼」首次跨界合作，展開為期三個月的主題活動。記者嚴雅芳／攝影

揚秦（2755）持續衝刺展店與會員經濟。董事長卓靖倫28日表示，今年全台麥味登門市將挑戰1,100家，長期則朝2,000家規模邁進，並看好下半年IP聯名檔期可望帶動雙位數業績成長；未來將以AI選址、複數店經營及會員導流三大策略，持續擴大營運規模。

卓靖倫出席麥味登攜手迪士尼推出小熊維尼聯名活動記者會，並釋出最新營運展望。他表示，今年8月至10月將推出小熊維尼聯名檔期，除有限量盲盒玩偶、主題周邊及限定餐點外，也希望藉由IP合作吸引年輕族群及家庭客層，帶動會員回購率與客單價提升。去年史努比聯名檔期曾帶動同期業績成長近20%，今年預估也可望帶動雙位數業績成長。

展店方面，卓靖倫表示，截至今年6月底，麥味登全台店數已達1,033家，較去年同期淨增約100家，預估年底可望突破1,100家。其中，30歲以下加盟主約占一成，顯示品牌對青年創業族群吸引力攀升。

他表示，公司近年積極導入AI及大數據分析商圈資料，展店策略也由過去依賴經驗判斷，轉向以數據驅動決策，優先布局台中北屯、桃園青埔等新興重劃區，在人口尚未完全進駐前提前卡位，待商圈成熟後收成成長紅利。

除持續展店外，揚秦也積極推動加盟主經營複數店。目前近30%的加盟主已經營兩家以上門市，平均每位複數店加盟主擁有2.8家門市，公司目標將複數店加盟主占比提升至35%至40%。

卓靖倫表示，總部已透過AI分析找出全台超過500個具複數店發展潛力的商圈，優先推薦給有意願擴張的加盟主。複數店除可在人力、物流上彈性調度，也較容易承接200至300份大型企業訂單，並可透過一公里生活圈深耕策略，提升經營效率並降低同品牌門市彼此競爭。

此外，揚秦近年持續強化會員經濟，透過自家APP預購、會員活動及差異化商品設計，提高會員黏著度，並朝會員數突破200萬人目標邁進。

海外布局則以旗下「炸雞大獅」為主，卓靖倫表示，「炸雞大獅」印尼今年目標展店38家，目前已開出36家，新加坡及馬來西亞東部市場持續拓展；美國維吉尼亞首店則因行政流程影響，預計8至9月開幕，將採區域代理加盟模式穩健布局，以獲利優先、循序擴大海外市場。

早餐店 小熊維尼

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