穿越流量迷霧 北市辦交流活動助新創打造品牌變現策略

隨著注意力經濟盛行，個人品牌迅速崛起，如何建立辨識度，並將社群聲量轉化為實質的成長動能，已成為新創行銷策略關鍵。為協助新創企業跳脫流量迷思、精準定位品牌，臺北市政府產業發展局於28日舉辦創業交流活動，邀請知名創業領域頻道主持人黃程郁（查理），以「品牌燈塔：在流量迷霧中定位品牌行銷航道」為題進行座談分享，帶領參與者深入探討品牌階段性發展與核心商業策略。

北市產發局表示，黃程郁原為化工背景，累積豐富業務工作經驗後，將實驗室培養的嚴謹邏輯與市場敏銳度結合，成功跨界自媒體領域，吸引許多的企業、專家和藝人長期合作，並以談話性節目活躍於創業社群，頻道累積超過17萬訂閱者，因此，他在活動中，特別以自身創業歷程為例，分享如何從個人特質及背景提煉具高辨識度的品牌定位，更以創業者角度剖析自媒體作為新型商業模式的觀點，引導新創思考如何將社群流量逐步轉化為商業機會，兼顧實際營運與變現需求。

黃程郁進一步指出，在演算法不斷更迭、競爭激烈的數位時代中，若盲目追逐流量，往往會因為急於迎合市場，而迷失發展方向。品牌建立是漸進式的過程，團隊應該停止追逐短期聲量累積，透過深入經營核心受眾，確立獨特定位；在遇到成長瓶頸時，應該靜下心分析問題，不斷嘗試調整策略，才能在維持品牌魅力前提下，將社群流量逐步轉化為商機，跳脫固有的行銷框架，開創出專屬的品牌行銷航道。

臺北市政府致力於營造友善創業城市，為創業者提供多元的資源及服務，涵蓋創業諮詢、新創團隊輔導、創業課程及交流活動，協助新創累積品牌能量，拓展市場。未來，市府也將持續舉辦各項活動，擴充資源網絡，打造更具包容性與競爭力的創業生態系。歡迎有興趣的朋友造訪「創業台北」官方網站，或追蹤「臺北市產業局－創業臺北 StartUP@Taipei」Facebook 粉絲專頁，關注最新活動與政策資訊。若有任何疑問，也可於上班時間撥打專線洽詢：1999（外縣市請撥02-27208889）轉分機6498或1431。