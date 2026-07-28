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高雄港121號碼頭後線場地招商有成 非鐵金屬轉運中心成型

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣港務公司高雄港務分公司積極整合高雄港第四貨櫃中心後線場地，推動第121號碼頭後線場地招商業務，規劃引進民間業者進駐投資興建國際物流倉庫，並結合港口運能服務進一步擴大與優化倉儲物流發展環境，經2026年5月6日公告招商作業，於2026年6月4日由高群裝卸股份有限公司(下稱高群公司)通過甄選程序取得最優投資人資格。

高雄港第四貨櫃中心第121號碼頭轉型作為多功能碼頭使用，其水深達13.5公尺，具備靠泊大型船舶之優勢條件，高雄港務分公司為維持該座碼頭之公用功能，保留後線場地約1.5公頃作為公用裝卸作業空間及車輛通行動線，其餘場地空間則釋出作為招商基地，總開發面積達8.3公頃，為高雄港少數大型開發用地；高群公司於民國94年取得自由港區事業核准營運許可，主要經營非鐵金屬、紙漿及鋼捲儲轉等業務，其倉儲網絡遍布高雄港區，包含中島商港區、南星自由貿易港區、第四貨櫃中心等，除經營自由港區業務外，亦深耕船舶裝卸與物流業務，靈活滿足不同貨物裝卸及儲轉需求。

高雄港自102年成為全球最大的基本金屬交易中心「倫敦金屬期貨交易所(LME)」之遞交港，迄今已有6家國際大型LME認證倉儲公司與7家自由港區事業合作投資發展非鐵金屬產業，現高群公司已於115年6月24日與高雄港務分公司完成合約簽署，未來將分期分區興建開發倉儲物流設施，該公司並善用高雄港作為LME遞交港優勢，搭配其現有122號碼頭後線場地三座倉庫，再引進第2家芝加哥商品交易所集團(CME Group)旗下紐約商品交易所(COMEX)進駐高雄港，目前高雄港內3個倉儲設施已於115年2月26日正式取得該交易所鋁交割資格，本次加入COMEX遞交港，將可有效串連全球金屬期貨金融市場，再次提升高雄港亞太區域關鍵轉運中心地位。

高雄港務分公司期望可藉由引進LME與CME全球前二大國際金屬期貨交易體系，創造國際金屬商品於高雄港儲轉、發貨綜效，進而提升高雄港國際競爭地位，並為國內金屬消費產業提供穩定避險管道，有效降低其經營風險與物流成本。此外，基礎金屬之倉儲及轉運規模增加亦可帶動運輸、裝卸、報關及理貨等關聯產業之發展，為港埠供應鏈創造多元就業機會，再創高雄港成長動能。

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