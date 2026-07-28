快訊

熊本規模7.1強震…熊本城外牆崩塌 旅行社揭台灣旅遊團當地情況

日本熊本連2震最大規模7.1 台專家：南海海槽地震「周期已到」

熊本強震「釀多處火災」 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

港務公司釋暖暖2,207坪住三地招商 鎖定複合零售商場活化資產

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為活化土地資產並帶動地方經濟發展，台灣港務公司基隆分公司推出「東暖新村北側土地招商案」，釋出位於基隆市暖暖區源遠段506地號等8筆土地，基地總面積約7,296平方公尺（約2,207坪），將採整體出租方式招商，引進複合式零售商場、民生零售及餐飲業者進駐，補足暖暖地區生活消費機能。

基隆港務分公司表示，本案基地屬第三種住宅區（住三），依《都市計畫法臺灣省施行細則》規定，在符合樓層及面積限制下，可設置商場零售等使用項目。考量現階段尚未達大規模開發時機，短期將以提升周邊居民生活機能為優先，透過導入民生零售及複合式餐飲等業態，活化閒置土地，同時創造穩定租賃效益。

港務公司指出，本案將採「整體全租」模式招商，希望引進具營運經驗的優質業者，打造兼具零售、餐飲及生活服務功能的複合式商業空間，不僅滿足東暖新村及暖暖地區居民日常消費需求，也可望帶動地方商業發展，形成新的生活消費聚落。

就基地條件而言，本案具備五項優勢，包括土地完整、產權單純，基地共分四大區塊，土地使用彈性高，建蔽率50%、容積率250%；港務公司自有大面積住三用地釋出相當少見，具長期發展潛力；基地臨路條件佳，具備良好能見度與商業曝光效益；未來可依市場需求規劃零售商場、文創空間、主題展館或大型便利商業設施等多元用途；合作模式則可採單一企業整體承租，或由主承租方規劃多品牌共同進駐，提高招商彈性。

基隆港務分公司表示，隨著周邊持續發展，本案未來有望串聯地方商業與生活機能，吸引品牌商、開發商、通路集團及商場營運業者投資布局，透過公私合作活化土地資產，創造地方、企業與港務公司的多贏效益。

港務公司補充，此招標案預計在第4季展開，合約時間也會視業者的規劃來協議，但不會超過20年的上限規定，這樣招標案主要就是公司的投資策略，並非是商港內的促參，目前也有一家業者有來徵詢。

基隆 餐飲

延伸閱讀

台南市府今年第二次市地重劃抵費地標售完成 續帶產業投資與城市發展

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

竹南火車站東站停車場BOT加ROT案 民間自提規畫10層樓新地標

南科LM特區停車常一位難求 5.42億新建立體停車場預計下月完工

相關新聞

高雄港121號碼頭後線場地招商有成 非鐵金屬轉運中心成型

臺灣港務公司高雄港務分公司積極整合高雄港第四貨櫃中心後線場地，推動第121號碼頭後線場地招商業務，規劃引進民間業者進駐投資興建國際物流倉庫，並結合港口運能服務進一步擴大與優化倉儲物流發展環境，經5月6日公告招商作業，6月4日由高群裝卸公司通過甄選程序取得最優投資人資格。

紅心向日葵獎助學金邁入37年 劉曉蘋：助心納家庭子女翻轉人生

「紅心字會」頒發《2026紅心向日葵獎助學金》，共計250萬元助330位「心納家庭」子女。理事長劉曉蘋強調，協會已支持逾1萬名孩子，助他們克服困境，翻轉人生。

台南市府今年第二次市地重劃抵費地標售完成 續帶產業投資與城市發展

台南市地政局28日辦理今年度第二次市地重劃區抵費地土地標售開標作業，本次共推出麻豆工業區、北安商業區、喜樹灣裡市地重劃區及六甲頂醫療專用區市地重劃區等4處開發區，共16標18筆優質土地。計有8標封參與投標，順利標出3標、共3筆土地，得標土地位於麻豆工業區、北安商業區及喜樹灣裡市地重劃區，標售總金額約6.94億元，平均溢價率約6.92％，顯示市場對台南土地開發及未來發展前景深具信心。

高雄五大賺錢醫院周邊房價曝！榮總漲8.2%最多 這間商圈卻下跌

根據健保署最新公布113年財務報告醫院醫療服務申報情形，高雄最賺錢醫院由高雄長庚醫院奪冠，其次為高醫、榮總、義大醫院及阮綜合醫院分居前五名。根據台灣房屋集團統計，五大賺錢醫院周邊生活圈近兩年大樓房價表現，扣除周邊無交易量的義大醫院商圈，以高雄榮總生活圈表現最亮眼，每坪均價從25萬元上揚至27萬元，漲幅8.2%居冠，其他包括最賺錢的高雄長庚及阮綜合醫院，周邊房價均同步走揚。

買地段不買屋齡 北市老屋保值度打敗蛋白新屋

房市自2025年步入修正期，七都老屋與新成屋房價也逐步出現分化。根據「591實價登錄」統計，全台新成屋平均單價由40.2萬元微幅修正至39.2萬元，年減2.5%；老屋跌幅則更顯著，自29.6萬元下滑至27.5萬元，年減7.1%。進一步從各縣市來看，整體市場呈現「北市獨強、新北拉鋸、其餘縣市同步回檔」三種截然不同的格局。不過，隨著青安3.0即將上路，在婚育加碼與總價門檻新制下，中南部普遍被視為最大受惠區，政策利多能否帶動房價突破盤整格局，將是未來觀察重點。

花蓮11間山海景套房法拍下月登場 最低488萬元起標

法務部行政執行署花蓮分署將於8月4日舉行8月份「123全國聯合拍賣會」，其中最受矚目的拍賣標的，為位於花蓮市民生路電梯大樓內的11間景觀套房。部分戶別可遠眺太平洋海景，部分則可欣賞中央山脈景致，底價介於488萬餘元至586萬餘元間，吸引自住、置產及投資族關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。