港務公司釋暖暖2,207坪住三地招商 鎖定複合零售商場活化資產

為活化土地資產並帶動地方經濟發展，台灣港務公司基隆分公司推出「東暖新村北側土地招商案」，釋出位於基隆市暖暖區源遠段506地號等8筆土地，基地總面積約7,296平方公尺（約2,207坪），將採整體出租方式招商，引進複合式零售商場、民生零售及餐飲業者進駐，補足暖暖地區生活消費機能。

基隆港務分公司表示，本案基地屬第三種住宅區（住三），依《都市計畫法臺灣省施行細則》規定，在符合樓層及面積限制下，可設置商場零售等使用項目。考量現階段尚未達大規模開發時機，短期將以提升周邊居民生活機能為優先，透過導入民生零售及複合式餐飲等業態，活化閒置土地，同時創造穩定租賃效益。

港務公司指出，本案將採「整體全租」模式招商，希望引進具營運經驗的優質業者，打造兼具零售、餐飲及生活服務功能的複合式商業空間，不僅滿足東暖新村及暖暖地區居民日常消費需求，也可望帶動地方商業發展，形成新的生活消費聚落。

就基地條件而言，本案具備五項優勢，包括土地完整、產權單純，基地共分四大區塊，土地使用彈性高，建蔽率50%、容積率250%；港務公司自有大面積住三用地釋出相當少見，具長期發展潛力；基地臨路條件佳，具備良好能見度與商業曝光效益；未來可依市場需求規劃零售商場、文創空間、主題展館或大型便利商業設施等多元用途；合作模式則可採單一企業整體承租，或由主承租方規劃多品牌共同進駐，提高招商彈性。

基隆港務分公司表示，隨著周邊持續發展，本案未來有望串聯地方商業與生活機能，吸引品牌商、開發商、通路集團及商場營運業者投資布局，透過公私合作活化土地資產，創造地方、企業與港務公司的多贏效益。

港務公司補充，此招標案預計在第4季展開，合約時間也會視業者的規劃來協議，但不會超過20年的上限規定，這樣招標案主要就是公司的投資策略，並非是商港內的促參，目前也有一家業者有來徵詢。