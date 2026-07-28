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南台彩藝攜手產官學 千套小虎鯨教材推廣海洋保育教育

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
海保署郭庭羽科長（右）、成大鯨豚中心王浩文主任（中）、南台彩藝鄭俊銘董事長（左）共同推動海洋保育教育。圖／南台彩藝提供
海保署郭庭羽科長（右）、成大鯨豚中心王浩文主任（中）、南台彩藝鄭俊銘董事長（左）共同推動海洋保育教育。圖／南台彩藝提供

為深化海洋保育教育，海洋委員會海洋保育署、國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心、南台彩藝股份有限公司及七二設計跨界合作，推出《小虎鯨救援隊》海洋保育紙模型教材，並於7月27日在成大鯨豚中心舉辦教材捐贈暨海洋保育教育推廣活動。

此次合作結合政府、學界、設計團隊與企業資源，由海保署提供海洋保育推廣方向，成大鯨豚中心提供第一線鯨豚研究與救援專業，七二設計負責故事及視覺設計，南台彩藝則運用紙藝結構、印刷製造及低碳材料技術，將專業救援知識轉化為適合兒童閱讀與動手操作的教材。南台彩藝此次捐贈1,000套《小虎鯨救援隊》，未來將運用於成大鯨豚中心導覽、校園教學及海洋保育推廣活動。

活動當天，南台彩藝也邀集13家來自食品、光學、科技及製造等不同領域的企業夥伴，共47人走進鯨豚中心參訪，透過海洋保育課程、教育中心導覽及擱淺救援教學，了解台灣鯨豚生態與救援流程。課程中特別介紹民眾遇到擱淺鯨豚時應遵循的「三要四不」原則，包括立即撥打海巡署118專線通報、保持適當距離、等待專業人員到場，切勿自行將鯨豚推回海中，以免造成二次傷害。

此外，來自台中地區暑期營隊的35位國小學童，也成為首批體驗《小虎鯨救援隊》的「小小保育員」。孩子們在海保署、成大鯨豚中心及南台彩藝人員陪伴下，一邊組裝紙模型，一邊學習鯨豚擱淺救援知識，完成後還能將教材帶回家與家人分享。南台彩藝估計，若每套教材可影響一位參與者，並透過家庭及同儕分享再觸及兩人，1,000套教材可望讓超過3,000人認識鯨豚救援及海洋保育的重要性。

南台彩藝董事長鄭俊銘表示，企業投入永續未必要跳脫本業，而是善用自身核心能力創造社會價值。此次教材即採用FSC驗證紙材、植物性環保油墨及碳中和印刷設備製作，將低碳製程結合海洋教育，希望讓一套紙模型不只是印刷品，更成為推動永續教育的媒介。

鄭俊銘表示，南台彩藝長期從廠房、設備、材料及製程推動低碳轉型，並以綠色建築、智慧製造及減碳成果獲得多項永續獎項肯定。近年在文化內容策進院資源協助下，也持續推動「ESG for Culture」系列專案，包括生態教育巡迴展、消防車紙模型桌遊，以及此次《小虎鯨救援隊》等，希望透過文化創意與紙藝設計，將環境教育帶進校園、展覽及家庭，擴大永續影響力。

海洋 鯨豚 成大

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