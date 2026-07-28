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紅心向日葵獎助學金邁入37年 劉曉蘋：助心納家庭子女翻轉人生

聯合新聞網／ 綜合報導
紅心字會理事長劉曉蘋出席紅心向日葵獎助學金，頒發國小組獎項。圖／紅心字會 提供
紅心字會理事長劉曉蘋出席紅心向日葵獎助學金，頒發國小組獎項。圖／紅心字會 提供

公益團體「紅心字會」舉辦《2026紅心向日葵獎助學金》頒獎典禮，共計發放250萬元獎助學金，資助了330位來自「心納家庭」的國小、國中、高中及大專學子。

這些孩子們的家庭，因父母受刑而面臨結構性破裂及經濟中斷的困境，但他們並未因此放棄對知識的追求，反而以堅毅的態度克服重重挑戰，在學業上持續堅持與學習。

頒獎典禮現場溫馨感人，紅心字會理事長劉曉蘋、副理事長蔡哲夫、監事李耀珍、劉佐昱、秘書長李顯文、房多多不動產智慧平台首席顧問高沛琦，以及公益大使全能創作才女BIDO曾愷妤，皆親自到場擔任頒獎嘉賓，以實際行動給予這群勇敢學子最真誠的支持與鼓勵，象徵著社會對他們未來發展的殷切期盼。

「心納家庭」是社會中一個較為脆弱的群體，孩子們不僅要承受家庭變故帶來的巨大心理壓力，更需獨自面對學業、生活上的雙重考驗，同時也可能遭受社會異樣眼光與偏見的標籤。紅心字會深知此困境，因此透過《向日葵獎助學金》，期盼能為這些孩子提供一道堅實的後盾。該獎助學金主要針對25歲以下、在校表現優良的國小至大專學子，旨在確保他們不因家庭背景而限制了個人發展的機會，能夠安心地在校園中學習、勇敢地追逐自己的夢想。

紅心字會副理事長蔡哲夫，成為孩子們生命中的支持者，陪伴他們克服逆境。圖／紅心字會 提供
紅心字會副理事長蔡哲夫，成為孩子們生命中的支持者，陪伴他們克服逆境。圖／紅心字會 提供

紅心字會理事長劉曉蘋在典禮上分享了這份助學計畫的深厚歷史與願景；她提到，紅心字會自民國79年（西元1990年）創辦「向日葵獎助學金」以來，至今已累積了37年的服務歷程。 協會累計發放的獎助學金總額已超過7千萬元，成功支持了超過1萬名孩子穩定求學，並幫助他們的人生得以翻轉。

劉理事長強調，《紅心向日葵獎助學金》的核心宗旨，就是為了要陪伴「心納家庭」的子女們走過生命中的艱難時刻，穩定他們的學業，讓他們相信，即使在最孤單的時刻，也有社會的支持與關懷與他們同行，共同迎接更美好的未來。

劉曉蘋理事長也進一步闡述了紅心字會數十年來堅持服務這些家庭的初衷與信念，除了經濟上的獎助學金援助，紅心字會更長期以來，積極推動一系列全面的「心納家庭陪伴計畫」。

這包括由專業社工提供的細緻關懷，以及針對孩子們可能面臨的各種情況所提供的專業服務與支持。此外，協會也針對急需的家庭提供急難物資援助，確保他們在基本生活需求上能獲得即時的幫助。

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