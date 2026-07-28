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台南市府今年第二次市地重劃抵費地標售完成 續帶產業投資與城市發展

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南市地政局28日辦理今年度第二次市地重劃區抵費地土地標售開標作業。圖／台南市地政局提供
台南市地政局28日辦理今年度第二次市地重劃區抵費地土地標售開標作業。圖／台南市地政局提供

台南市地政局28日辦理今年度第二次市地重劃區抵費地土地標售開標作業，本次共推出麻豆工業區、北安商業區、喜樹灣裡市地重劃區及六甲頂醫療專用區市地重劃區等4處開發區，共16標18筆優質土地。計有8標封參與投標，順利標出3標、共3筆土地，得標土地位於麻豆工業區、北安商業區及喜樹灣裡市地重劃區，標售總金額約6.94億元，平均溢價率約6.92％，顯示市場對台南土地開發及未來發展前景深具信心。

本次開標作業中，計有5標封經審查為不合格標，其中1個標封未依規定檢附押標金且公司法人證明文件影本切結內容不符規定，3個標封檢附的押標金為開立私人(公司)票而致廢標，1個標封所檢附之公司法人代表人證明文件非有效文件而廢標。地政局提醒，有意參與土地標售者，應於投標前詳閱投標須知及相關規定，並確認投標文件完整無誤，如有疑義可事先向地政局洽詢，以維護自身投標權益。

台南市長黃偉哲表示，市府持續推動重大公共建設及產業布局，秉持「地方發展優先」與「公有土地永續利用」理念，透過市地重劃及區段徵收開發，完善公共設施、提升土地利用效益，並以公開標售、標租及設定地上權等多元方式活化公有土地。本次標售土地涵蓋工業、商業及住宅等多元使用分區，各開發區均具備完善交通路網及公共設施，不僅提供優質投資環境，更有助於帶動地方產業與科技協同發展，建構宜居宜業的城市環境。期盼得標廠商盡速投入開發建設，創造更多投資及就業機會，共同帶動大台南經濟持續成長。

地政局長陳淑美表示，本次標售成果反映投資人對台南土地開發的品質及後續發展潛力高度肯定。這次標出的麻豆工業區鄰近國道1號麻豆交流道，交通便捷，並為南部科學園區重要科技產業腹地，區內建蔽率、容積率及公共設施完善，北安商業區及喜樹灣裡市地重劃區也分別受到投資人的青睞，標脫地點分布包含麻豆區、安南區及南區，可以展現台南市正處於全面發展格局。

地政局表示將持續配合市政建設及產業發展需求，積極活化公有土地資源，透過公開透明的土地標售機制，引進優質投資，提升土地利用效益，促進台南城市建設、產業發展及整體經濟成長。

重劃區 開發區 台南

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