高雄五大賺錢醫院周邊房價曝！榮總漲8.2%最多 這間商圈卻下跌

根據健保署最新公布113年財務報告醫院醫療服務申報情形，高雄最賺錢醫院由高雄長庚醫院奪冠，其次為高醫、榮總、義大醫院及阮綜合醫院分居前五名。根據台灣房屋集團統計，五大賺錢醫院周邊生活圈近兩年大樓房價表現，扣除周邊無交易量的義大醫院商圈，以高雄榮總生活圈表現最亮眼，每坪均價從25萬元上揚至27萬元，漲幅8.2%居冠，其他包括最賺錢的高雄長庚及阮綜合醫院，周邊房價均同步走揚。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，高雄榮總生活圈屬於高雄發展成熟的醫療聚落，也是長年穩定的自住熱區，除了榮總醫療資源，區段擁有福山國中明星學區、鄰近鼎金系統交流道，並串聯左營高鐵、生態園區及仁武霞海重劃區等熱門生活圈機能，交通便利、商業機能完整，吸引不少家庭客層及醫護人員置產。近年區域受惠利多持續發酵，包括統一超商（2912）取得「灣市38 BOT案」，將打造複合式商場「悠活生活廣場」，預計117年完工營運，加上建商斥資整合榮總周邊土地開發，為商圈帶來新一波發展動能，都讓房價更具備支撐力道。

黃識頻表示，榮總生活圈為早期開發成熟商圈，大樓聚落林立，住宅供給以20至30年的中古大樓為主，以三房家庭型產品均價約在26至28萬元左右，新建案因供給有限，在稀缺效應下，加上有醫護高薪客群支撐，新屋成交單價已站穩4字頭，也進一步墊高區域價格水位。

同樣名列最賺錢醫院，高醫生活圈近兩年房價卻呈現下修，每坪均價由29.3萬元下滑至27.5萬元，跌幅約6%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄最賺錢醫院多數屬於位於市區成熟商圈的中大型醫院，不僅提供醫療服務，也是大型就業中心，穩定的醫護及相關產業人口，加上每日大量就醫人潮，也帶動周邊店面商機，長期支撐住宅與租賃需求，且隨著人口高齡化，民眾對醫療便利性的重視提升，醫院也轉變為生活機能的優勢條件之一。

李家妮表示，大型醫院商圈房價普遍具有較佳的抗跌韌性，不過今年面臨房市盤整，表現仍回歸各商圈供需結構。以高醫生活圈，同樣屬於剛需強勁的購屋熱區，前幾年因受大案「郡都當代」、「興璟璟都心」等預售案陸續交屋帶動，同步墊高區段交易價量表現，然而今年房市降溫，市場買氣明顯收斂，今年已過大半年，該商圈交易量僅約去年的三分之一，加上近一年來缺乏新案進場，少了高價成交支撐，房價因此出現較明顯修正。