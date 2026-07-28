陳世凱視導車安中心 肯定 TNCAP 成果、打造公開透明購車安全評等

交通部長陳世凱日前至財團法人車輛安全審驗中心（車安中心）及財團法人車輛研究測試中心（車輛中心）視導。陳世凱此行實地觀摩「TNCAP行人頭部衝擊」與「側方立柱撞擊」等試驗，了解我國車輛安全審驗、評等及檢測量能。陳部長高度肯定團隊的專業表現，並期許未來持續深化車輛安全管理，攜手打造更安全的道路交通環境，守護全民行車安全。

陳世凱表示，行人頭部衝擊試驗，是評估車輛與行人發生碰撞時，車輛前方結構對行人的保護能力；側方立柱撞擊試驗，則模擬車輛失控後，側面撞擊電線桿、路樹或路燈柱等剛性物體，檢視車輛對乘員的保護程度。

陳世凱指出，「試驗現場看到的是碰撞，真正要思考的是，事故發生時，如何讓車內乘員少受一點傷，也讓行人多一分保護，這就是車輛安全工作的價值。」車安中心的工作，民眾平常不一定看得到，但每一輛車能不能安全上路、發現問題能不能及時調查召回，以及消費者能不能掌握車輛安全差異，都有賴專業團隊嚴格把關。

陳世凱表示，TNCAP透過公開、透明且客觀的星級評等，將專業的碰撞試驗結果轉化為民眾看得懂的安全資訊，不僅提供消費者購車參考，也帶動車輛業者提升安全配備與技術，形成政府、產業與消費者共同提升車輛安全的良性循環。他強調，「每一輛車上路前多一道把關，事故發生時，就可能多保護一個人、多守住一個家庭。」

交通部表示，車輛安全是道路交通安全的重要基礎，未來將持續攜手車安中心及車輛中心，精進TNCAP評等制度、車輛安全管理及檢測量能，透過專業審驗、公開資訊與後市場監管，守護每一位用路人的生命安全。