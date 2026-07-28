黑松、金酒推「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」 8月5日上市

黑松公司攜手金門酒廠推出「創世者」經典系列最新作品「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」，將於8月5日起在「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地酒類專賣店陸續上市，建議售價2,580元，持續鎖定高端烈酒與收藏市場。

「創世者桶陳金門高粱酒」系列結合金門高粱酒傳統釀造工藝與西方威士忌桶陳技術，自2023年上市以來，以桶陳工藝及「瓶中持續熟成」特色，打破外界對高粱酒風味的既有印象。相較於一般烈酒裝瓶後風味大致定型，該系列酒款裝瓶後仍可隨時間持續演變，展現更豐富且多層次的香氣與口感。

此次推出的「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」，延續經典系列工藝，精選金門高粱原酒，以小批次專屬訂製橡木桶熟成，在達到最佳酒度及原色後裝瓶，全程不添加焦糖調色，也採非冷凝過濾方式，完整保留酒液原始風味。

黑松表示，No.3採用較前兩代更長時間的桶陳熟成，使高粱原酒與橡木桶環境充分交互作用，酒體發展出蜂巢蜜香、紫羅蘭花香、木質辛香等多元香氣，並融合圓潤糧香與窖香，入口柔和飽滿，整體風味更加成熟、內斂。

黑松金高品牌大使賴德諺表示，若前兩代經典創世者代表桶陳高粱與橡木桶風味的完美融合，全新的No.3則是在既有基礎上進一步深化感官層次，希望讓消費者從開瓶到品飲，都能感受「瓶中持續熟成」所帶來的風味變化，無論是初次接觸桶陳高粱酒的消費者，或是資深品飲者，都能體驗不同以往的品飲樂趣。

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