快訊

中和媳婦命案今解剖 親友哭喊「不要害怕，我們陪你」

帝國為什麼會衰敗？拿美國對比中國的論述盲點

上億豪宅有噪音惡鄰 董座夫妻靠「15頁保全日誌」告贏

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹喜來登8月8日「小人物 夏日派對」換小朋友當家做頭家

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登「小人物 夏日派對」將安排飯店吉祥物「喜瓜瓜」與「喜波波」驚喜現身。業者／提供
新竹喜來登「小人物 夏日派對」將安排飯店吉祥物「喜瓜瓜」與「喜波波」驚喜現身。業者／提供

新竹喜來登歷年盛夏暑假期間於飯店空中花園打造「上五樓生活節」，結合在地小農、美食、手作市集及親子活動，廣受新竹民眾歡迎。今年將於8月8日中午12點至下午6點於飯店西館1樓舉辦「小人物 夏日派對」，安排小老闆親子二手市集，讓孩子親自擺攤、體驗當老闆的樂趣；現場亦集結美食餐車、特色餐飲攤位及DIY絹印、黏土漢堡吊飾工作坊，讓一家大小吃飽喝足、二手市集驚喜挖寶，還能體驗創意手作樂趣。

新竹喜來登於8月8日中午12點至下午6點舉辦「小人物 夏日派對」，已募集13組小朋友們化身成為一日小老闆，讓孩子從商品整理、定價到與顧客互動，親身體驗擺攤與分享的樂趣。現場另集結9家餐飲攤位及4台美食胖卡餐車，包含「13好市集」在地小農農產品、森途餐車美式漢堡、「竹糕北粿」現煎蘿蔔糕及芋頭糕、拾甜花生捲冰淇淋、不思閣米甜圈、米佐狀元糕等多家特色美食。

活動還邀請新竹在地絹印品牌「玩印工作室」及親子手作品牌「Ciao巧手捏捏」，推出「絹印印刷DIY」、「黏土漢堡吊飾DIY」兩項手作體驗課程，提供8月8日入住房客及小粉獅「好朋友」級別以上會員限量免費參加。

當天下午2點半及4點45分，安排飯店吉祥物「喜瓜瓜」與「喜波波」也將驚喜現身，與大小朋友們一起同歡合影。新竹喜來登長期深耕親子市場，並成立「小粉獅俱樂部」親子會員系統，活動當日加入新會員即可獲得專屬禮遇。凡於8月7日至8月8日加入小粉獅俱樂部，完成正式會員註冊成為「預備會員」可獲「吉祥物手機支架」或「玩印工作室」免費絹印體驗乙次；現有小粉獅會員於當天完成問卷填寫，有機會抽中「喜波波標準版雙人房住宿券」。

新竹喜來登舉辦「小人物 夏日派對」募集小朋友們化身成為一日小老闆，現場集結美食餐車、特色餐飲攤位與民眾同歡。業者／提供
新竹喜來登舉辦「小人物 夏日派對」募集小朋友們化身成為一日小老闆，現場集結美食餐車、特色餐飲攤位與民眾同歡。業者／提供

派對 新竹 市集

延伸閱讀

青春回來了！2026屏東青春祭8月14日起連嗨三天 音樂、街舞、市集免費玩到夜晚

竹縣文化局營隊手做VR眼鏡 學員：最難忘

雲林電競派對9月登場 「英雄聯盟」大亂鬥 樂齡也能組隊拚16萬獎金

台灣文博會攻略來了 雙展區亮點、預約搶票、限定周邊3大玩法一次看

相關新聞

央行重手打房滿二年 新北五大精華區房價曝「這區仍在漲」

央行第七波信用管制將滿二年，中信房屋研展室彙整實價資料，和2024年比較，新北五大精華行政區，四個房價呈現下跌，但僅微跌0.6%~1.7%，大致持平，有一個則是呈現上漲，漲幅約2.5%。

七都房價大洗牌！北市老屋保值度打敗蛋白新屋 中南部全面修正

房市自2025年步入修正期，七都老屋與新成屋房價也逐步出現分化。根據《591實價登錄》統計，全台新成屋平均單價由每坪40.2萬元微幅修正至39.2萬元，年減2.5%；老屋跌幅則更顯著，自每坪29.6萬元下滑至27.5萬元，年減7.1%。

高雄五大賺錢醫院、榮總房價漲8% 這間赫見走跌

根據健保署最新公布財務報告醫院醫療服務申報情形，113年高雄最賺錢醫院前五名，由高雄長庚醫院奪冠，其次為高醫、榮總、義大醫院及阮綜合醫院。

花蓮11間山海景套房法拍下月登場 最低488萬元起標

法務部行政執行署花蓮分署將於8月4日舉行8月份「123全國聯合拍賣會」，其中最受矚目的拍賣標的，為位於花蓮市民生路電梯大樓內的11間景觀套房。部分戶別可遠眺太平洋海景，部分則可欣賞中央山脈景致，底價介於488萬餘元至586萬餘元間，吸引自住、置產及投資族關注。

高雄最賺錢醫院出爐 這商圈房價跟著吸金？

最賺錢醫院周邊房價比一比！根據健保署最新公布113年財務報告醫院醫療服務申報情形，高雄最賺錢醫院由高雄長庚醫院奪冠，其次為高醫、榮總、義大醫院及阮綜合醫院分居前五名！根據台灣房屋集團統計，五大賺錢醫院周邊生活圈近兩年大樓房價表現，扣除周邊無交易量的義大醫院商圈，以高雄榮總生活圈表現最亮眼，每坪均價從25萬元上揚至27萬元，漲幅8.2%居冠，其他包括最賺錢的高雄長庚及阮綜合醫院，周邊房價均同步走揚。

新北五大精華區房價曝！僅這區逆勢上漲

自2024年央行第七波信用管制後，全台房市快速降溫，房價也進入高檔盤整階段。中信房屋研展室彙整實價登錄資料統計今年上半年新北五大精華行政區房價，與2024年上半年相較，僅新店區一枝獨秀，平均房價49.5萬元，近三年成長2.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。