新竹喜來登8月8日「小人物 夏日派對」換小朋友當家做頭家

新竹喜來登歷年盛夏暑假期間於飯店空中花園打造「上五樓生活節」，結合在地小農、美食、手作市集及親子活動，廣受新竹民眾歡迎。今年將於8月8日中午12點至下午6點於飯店西館1樓舉辦「小人物 夏日派對」，安排小老闆親子二手市集，讓孩子親自擺攤、體驗當老闆的樂趣；現場亦集結美食餐車、特色餐飲攤位及DIY絹印、黏土漢堡吊飾工作坊，讓一家大小吃飽喝足、二手市集驚喜挖寶，還能體驗創意手作樂趣。

新竹喜來登於8月8日中午12點至下午6點舉辦「小人物 夏日派對」，已募集13組小朋友們化身成為一日小老闆，讓孩子從商品整理、定價到與顧客互動，親身體驗擺攤與分享的樂趣。現場另集結9家餐飲攤位及4台美食胖卡餐車，包含「13好市集」在地小農農產品、森途餐車美式漢堡、「竹糕北粿」現煎蘿蔔糕及芋頭糕、拾甜花生捲冰淇淋、不思閣米甜圈、米佐狀元糕等多家特色美食。

活動還邀請新竹在地絹印品牌「玩印工作室」及親子手作品牌「Ciao巧手捏捏」，推出「絹印印刷DIY」、「黏土漢堡吊飾DIY」兩項手作體驗課程，提供8月8日入住房客及小粉獅「好朋友」級別以上會員限量免費參加。

當天下午2點半及4點45分，安排飯店吉祥物「喜瓜瓜」與「喜波波」也將驚喜現身，與大小朋友們一起同歡合影。新竹喜來登長期深耕親子市場，並成立「小粉獅俱樂部」親子會員系統，活動當日加入新會員即可獲得專屬禮遇。凡於8月7日至8月8日加入小粉獅俱樂部，完成正式會員註冊成為「預備會員」可獲「吉祥物手機支架」或「玩印工作室」免費絹印體驗乙次；現有小粉獅會員於當天完成問卷填寫，有機會抽中「喜波波標準版雙人房住宿券」。