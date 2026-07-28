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Uber 攜合作車隊、叫車服務拓展至全台19城市 花蓮、台東、雲林上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

暑假旅遊、返鄉與多元出行熱度持續升溫。看好花東觀光與在地移動場景回溫，Uber與合作車隊宣布叫車服務正式拓展至花蓮台東、雲林，完成Uber App全台縣市皆可叫車的重要里程碑。同時，為滿足商務差旅、國際旅客與高端用戶需求，「尊榮優步」預計於第3季由台北、新北及桃園，拓展至新竹、台中、台南、高雄共八大主要城市。

Uber 觀察，2025年暑期六都以外縣市叫車表現亮眼，宜蘭年增25.2%、南投年增21.1% 。搭配暑期旅遊熱度，家庭出遊、多人同行與短程出行需求同步升溫，2025年暑假期間「六人座優步」搭乘行程年增10%、優步小黃搭乘行程年增21.6% 。花東地區旅遊接駁與在地出行也更受關注；以花蓮為例，2025年暑假遊客人次約 160 萬，年增 76% 。

Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）表示，花蓮、台東與雲林正式上線，Uber攜手合作車隊完成全台 19 城市布局，全台縣市皆可透過Uber App叫車。未來，Uber將持續深化與合作車隊的合作，拓展更多元的出行體驗，為更多民眾帶來便利、可靠的移動選擇。

Uber與合作車隊也持續拓展更多城市的「尊榮優步」乘車選擇。為滿足商務差旅、國際旅客、機場接送與旅遊行程需求，「尊榮優步」計畫於第3季由原先雙北、桃園三大城市，逐步拓展至台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、台南、高雄共八大城市。Uber App觀察，「尊榮優步」熱門上下車地點以台北五星級飯店為主 ，亦可見 COMPUTEX 等大型國際展會期間外籍旅客使用需求，顯示高品質接送服務已成為商務活動、旅遊住宿與重要行程中的移動選擇。

Uber 台東 花蓮

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