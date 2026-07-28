快訊

釀全台21億損失！非洲豬瘟案宣判 畜牧場父子各判1年半、3年

市場三大「鬼故事」發酵 台股早盤失守4萬2

學生書包掏出4、5支電子煙 老師無奈：他們才國一13歲

聽新聞
0:00 / 0:00

黨政軍條款終於放寬、但媒體早已介入黨政軍 條文還卡關了幾百億資金

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

立法院會稍早三讀通過《有線廣播電視法》第10條及第58條（黨政軍條款），包含放寬持股限制、活絡產業資金。將政府、政黨、其捐助成立之財團法人或其受託人各別間接持有系統經營者之股份，由現行不得持有任何股份（一股都不能有），放寬至持股上限1%。

業界普遍看好，鬆綁限制有助於引進國內外資金與策略合作，並讓系統業者與數位基礎建設、內容合作更具彈性。但業界看媒體現況，從三立已故董事長林崑海帶領，在台灣政壇與媒體界也有極具爭議的歷史。林崑海以一介媒體大亨的身份，在民進黨內直接親手扶植並組建了實力雄厚的「海派」（湧言會），早就被市場公認是媒體介入黨政軍，可說是黨政軍與媒體「雙向介入」。

在黨政軍條款實施期間，曾發生過許多媒體重大交易案件，都被相關法規卡住。過去十年間的重要案件，首推2015年間，遠傳電信（4904）計畫聯手美商摩根士丹利亞洲私募基金（MSPEA）收購台灣最大有線電視系統商中嘉網路，由外資摩根士丹利（MSPEA）成立子公司收購中嘉，遠傳電信則以171.2億元認購摩根士丹利發行的「公司債」。

但此舉再度被視為是規避黨政軍條款，雖然NCC附條件通過，卻被當時的經濟部投審會認為有實質控制與規避黨政軍限制之疑慮而駁回，2017年初，中嘉大股東安博凱（MBK）與買家摩根士丹利亞洲私募基金共同決議撤回中嘉交易案，本案也正式破局。

2016年時，鴻海（2317）創辦人郭台銘曾以個人名義，和鴻海前副總裁呂芳銘共同出資合組新加坡控股公司「Dynami Vision」。當時呂芳銘出資 80%、郭台銘出資 20%，買下台灣寬頻有線（TBC），但當時市場已傳出他有意參選總統，後續為規避參選總統時的黨政軍條款紅線，在2019年至2020年間，郭將TBC控股公司股權20%，賣給呂芳銘以規避此條文。

在此期間，2016-2017年間也發生台數科（6464）有意以逾百億元，向外資股東凱雷買下東森電視 65% 的股權，但這項大案引起前東森電視負責人王令麟的抗議，除了他認為自己有優先議約權外，最後由民代突然在股市買進了台數科股票，以「觸發」黨政軍條款，演出「一張卡住百億元」的經典代表作。但最後台數科沒買成，NCC給出的理由除了垂直與水平的壟斷疑慮外，還有台數科過去的審查紀錄不佳。

而2022年鏡電視取得執照，與民進黨之間的關係，則是近年台灣政壇與媒體界最具爭議的事件。各種黑函與錄音檔滿天飛舞，甚至有鏡電視創辦人裴偉向股東宣稱「這是蔡英文總統的意志，要讓鏡電視過關」的錄音檔。藍白抗議民進黨高層政治力介入、護航鏡電視取得執照並上架，背離了「黨政軍條款」的初衷，民進黨政府、NCC與鏡電視官方則強調審查完全依法合規。只能說相關事件的各種爭點，「信者恆信、不信者恆不信」。

NCC 三立 林崑海

延伸閱讀

有廣法黨政軍條款擬鬆綁 凱擘：有助資金活水進入產業

市場傳黨政軍條款將放寬…台灣大有望買凱擘 凱擘說：要問買方

星鏈條款三讀通過 外資持股限制鬆綁助低軌衛星服務來台

民眾黨團力拚無人機條例送出委員會 併案送黨團協商理性討論

相關新聞

央行重手打房滿二年 新北五大精華區房價曝「這區仍在漲」

央行第七波信用管制將滿二年，中信房屋研展室彙整實價資料，和2024年比較，新北五大精華行政區，四個房價呈現下跌，但僅微跌0.6%~1.7%，大致持平，有一個則是呈現上漲，漲幅約2.5%。

七都房價大洗牌！北市老屋保值度打敗蛋白新屋 中南部全面修正

房市自2025年步入修正期，七都老屋與新成屋房價也逐步出現分化。根據《591實價登錄》統計，全台新成屋平均單價由每坪40.2萬元微幅修正至39.2萬元，年減2.5%；老屋跌幅則更顯著，自每坪29.6萬元下滑至27.5萬元，年減7.1%。

高雄五大賺錢醫院、榮總房價漲8% 這間赫見走跌

根據健保署最新公布財務報告醫院醫療服務申報情形，113年高雄最賺錢醫院前五名，由高雄長庚醫院奪冠，其次為高醫、榮總、義大醫院及阮綜合醫院。

黨政軍條款終於放寬、但媒體早已介入黨政軍 條文還卡關了幾百億資金

立法院會稍早三讀通過《有線廣播電視法》第10條及第58條（黨政軍條款），包含放寬持股限制、活絡產業資金。將政府、政黨、其捐助成立之財團法人或其受託人各別間接持有系統經營者之股份，由現行不得持有任何股份（一股都不能有），放寬至持股上限1%。

花蓮11間山海景套房法拍下月登場 最低488萬元起標

法務部行政執行署花蓮分署將於8月4日舉行8月份「123全國聯合拍賣會」，其中最受矚目的拍賣標的，為位於花蓮市民生路電梯大樓內的11間景觀套房。部分戶別可遠眺太平洋海景，部分則可欣賞中央山脈景致，底價介於488萬餘元至586萬餘元間，吸引自住、置產及投資族關注。

高雄最賺錢醫院出爐 這商圈房價跟著吸金？

最賺錢醫院周邊房價比一比！根據健保署最新公布113年財務報告醫院醫療服務申報情形，高雄最賺錢醫院由高雄長庚醫院奪冠，其次為高醫、榮總、義大醫院及阮綜合醫院分居前五名！根據台灣房屋集團統計，五大賺錢醫院周邊生活圈近兩年大樓房價表現，扣除周邊無交易量的義大醫院商圈，以高雄榮總生活圈表現最亮眼，每坪均價從25萬元上揚至27萬元，漲幅8.2%居冠，其他包括最賺錢的高雄長庚及阮綜合醫院，周邊房價均同步走揚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。