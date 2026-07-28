黨政軍條款終於放寬、但媒體早已介入黨政軍 條文還卡關了幾百億資金

立法院會稍早三讀通過《有線廣播電視法》第10條及第58條（黨政軍條款），包含放寬持股限制、活絡產業資金。將政府、政黨、其捐助成立之財團法人或其受託人各別間接持有系統經營者之股份，由現行不得持有任何股份（一股都不能有），放寬至持股上限1%。

業界普遍看好，鬆綁限制有助於引進國內外資金與策略合作，並讓系統業者與數位基礎建設、內容合作更具彈性。但業界看媒體現況，從三立已故董事長林崑海帶領，在台灣政壇與媒體界也有極具爭議的歷史。林崑海以一介媒體大亨的身份，在民進黨內直接親手扶植並組建了實力雄厚的「海派」（湧言會），早就被市場公認是媒體介入黨政軍，可說是黨政軍與媒體「雙向介入」。

在黨政軍條款實施期間，曾發生過許多媒體重大交易案件，都被相關法規卡住。過去十年間的重要案件，首推2015年間，遠傳電信（4904）計畫聯手美商摩根士丹利亞洲私募基金（MSPEA）收購台灣最大有線電視系統商中嘉網路，由外資摩根士丹利（MSPEA）成立子公司收購中嘉，遠傳電信則以171.2億元認購摩根士丹利發行的「公司債」。

但此舉再度被視為是規避黨政軍條款，雖然NCC附條件通過，卻被當時的經濟部投審會認為有實質控制與規避黨政軍限制之疑慮而駁回，2017年初，中嘉大股東安博凱（MBK）與買家摩根士丹利亞洲私募基金共同決議撤回中嘉交易案，本案也正式破局。

2016年時，鴻海（2317）創辦人郭台銘曾以個人名義，和鴻海前副總裁呂芳銘共同出資合組新加坡控股公司「Dynami Vision」。當時呂芳銘出資 80%、郭台銘出資 20%，買下台灣寬頻有線（TBC），但當時市場已傳出他有意參選總統，後續為規避參選總統時的黨政軍條款紅線，在2019年至2020年間，郭將TBC控股公司股權20%，賣給呂芳銘以規避此條文。

在此期間，2016-2017年間也發生台數科（6464）有意以逾百億元，向外資股東凱雷買下東森電視 65% 的股權，但這項大案引起前東森電視負責人王令麟的抗議，除了他認為自己有優先議約權外，最後由民代突然在股市買進了台數科股票，以「觸發」黨政軍條款，演出「一張卡住百億元」的經典代表作。但最後台數科沒買成，NCC給出的理由除了垂直與水平的壟斷疑慮外，還有台數科過去的審查紀錄不佳。

而2022年鏡電視取得執照，與民進黨之間的關係，則是近年台灣政壇與媒體界最具爭議的事件。各種黑函與錄音檔滿天飛舞，甚至有鏡電視創辦人裴偉向股東宣稱「這是蔡英文總統的意志，要讓鏡電視過關」的錄音檔。藍白抗議民進黨高層政治力介入、護航鏡電視取得執照並上架，背離了「黨政軍條款」的初衷，民進黨政府、NCC與鏡電視官方則強調審查完全依法合規。只能說相關事件的各種爭點，「信者恆信、不信者恆不信」。