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花蓮11間山海景套房法拍下月登場 最低488萬元起標

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
行政執行署花蓮分署將拍賣花蓮市民生路電梯大樓內的11間景觀套房，底價介於488萬餘元至586萬餘元間。圖／執行署花蓮分署提供
行政執行署花蓮分署將拍賣花蓮市民生路電梯大樓內的11間景觀套房，底價介於488萬餘元至586萬餘元間。圖／執行署花蓮分署提供

法務部行政執行署花蓮分署將於8月4日舉行8月份「123全國聯合拍賣會」，其中最受矚目的拍賣標的，為位於花蓮市民生路電梯大樓內的11間景觀套房。部分戶別可遠眺太平洋海景，部分則可欣賞中央山脈景致，底價介於488萬餘元至586萬餘元間，吸引自住、置產及投資族關注。

花蓮分署表示，本次拍賣套房分別位於5樓、6樓、8樓及10樓，各戶因樓層及座向不同，擁有不同景觀特色，11間套房目前均為毛胚屋，尚未接通水電，保留完整空間彈性，未來得標人可依自身需求與喜好室內規畫及裝潢設計，打造個人專屬的山海景觀住宅。

為方便民眾了解屋況，每間套房皆提供360度環景照片，可至拍賣網站（https://gov.tw/bW2）查詢相關資訊，這次為第一拍賣，提供有意購屋民眾另一種置產選擇。除景觀套房外，其他法拍物件及應買條件等相關資訊，可至行政執行署拍賣公告查詢系統查閱。

另外，花蓮分署指出，因暑假期間旅遊及返鄉車流增加，分署持續配合行政執行署「交通專案」，積極執行欠繳牌照稅、交通罰鍰及公路養護管理費等案件，並將依法查扣財產辦理拍賣，呼籲民眾遵守交通規則，維護安全有序的用路環境。

行政執行署花蓮分署將拍賣花蓮市民生路電梯大樓內的11間景觀套房，底價介於488萬餘元至586萬餘元間。圖／執行署花蓮分署提供
行政執行署花蓮分署將拍賣花蓮市民生路電梯大樓內的11間景觀套房，底價介於488萬餘元至586萬餘元間。圖／執行署花蓮分署提供

花蓮 套房 法務部

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