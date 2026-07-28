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萬家福、樂家康、Mia C'bon 開通 icash Pay！中元採買最高回饋21%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
icash Pay拓展支付據點 萬家福、樂家康、Mia C'bon正式上線。愛金卡／提供
icash Pay拓展支付據點 萬家福、樂家康、Mia C'bon正式上線。愛金卡／提供

統一集團加速整合零售支付版圖。愛金卡宣布，旗下icash Pay即日起正式進駐萬家福、樂家康及Mia C'bon三大通路，其中隨萬家福加入，icash Pay支付場景也首度跨入量販業態。迎接中元普渡採買旺季，7月29日起再祭出OPENPOINT點數加碼，搭配指定信用卡及任務活動，最高可享21%回饋。

迎接中元普渡採買旺季的到來，民眾陸續開始準備普渡用品或趁促銷大檔補貨採買，只要選對支付工具，都能在採買同時省荷包又賺好康。

愛金卡公司旗下icash Pay瞄準中元商機，持續拓展支付版圖，宣布即日起正式於萬家福、樂家康及Mia C'bon開通支付服務，進一步擴大支付應用場景。隨著萬家福的加入，也讓icash Pay支付據點正式延伸至量販業態，提供用戶從日常採買、生鮮購物到家庭補貨，都能享有更便利的支付體驗。

看好中元檔期採買需求，icash Pay同步推出合作上線優惠，自7月29日至9月1日止，不論新戶或既有用戶，於萬家福、樂家康及Mia C'bon使用icash Pay付款，筆筆即可享5% OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限150點）；若綁定中國信託uniopen聯名卡付款，再加碼送5% OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限150點）。

此外，即日起至8月31日前，以icash Pay綁定uniopen聯名卡單筆消費滿199元再享4% OPENPOINT點數回饋（每戶每月回饋上限150點），搭配統一企業集團通路踩點任務最高加碼7%，合計最高可享21% OPENPOINT點數回饋，還可同享店內活動優惠，讓消費者能夠省上加省。

值得一提的是，萬家福與樂家康過去雖已支援icash2.0卡支付，如今正式導入icash Pay服務後，消費者無須攜帶實體卡片，只要透過手機即可輕鬆完成付款並累積OPENPOINT點數，支付便利性再升級，也讓更多用戶能於不同的消費場景中，藉由icash Pay APP即可享受一致的支付與回饋體驗。累積的OPENPOINT點數可直接折抵消費或生活帳單，1點即可折抵1元，省錢超有感。

統一集團 萬家福

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