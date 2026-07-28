合一新藥 FB704A 二期臨床試驗結果 具良好安全性與耐受性

合一（4743）27日晚間公告，該公司治療嚴重氣喘、系統性硬化症、類風濕性關節炎等自體免疫疾病的新藥FB704A二期臨床試驗結果，具良好安全性與耐受性。

合一公告表示，FB704A二期臨床試驗共納入21人，在FB704A組有10人，安慰劑組有11人。依據試驗主要指標分析結果，整體安全性及耐受性符合預期。此試驗中無觀察到與試驗藥物相關之嚴重不良事件（SAEs），亦未發現新的具臨床意義之安全性警訊。觀察到與藥物可能相關之不良事件，在FB704A組有1人，在安慰劑組有1人，皆屬輕度至中度，並已恢復或緩解。

合一表示，FB704A（anti-IL-6 Ab）在臨床前試驗顯示，可同時降低呼吸道Th1、Th2、Th17發炎反應及氣道過度反應，透過抑制傳統與反式IL-6/IL-6R訊號傳遞，有機會改善嗜中性球性氣喘。但嗜中性球性嚴重氣喘案例，遠低於嗜酸性球性氣喘病患數。合一另一項氣喘藥物FB825，目前正執行之臨床II期為以嗜酸性球為主的過敏性氣喘。