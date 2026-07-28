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思捷優達多重系統退化症 AI 新藥 YA-101跨國臨床二期收案完成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

AI新藥開發公司思捷優達-KY（7829）28日宣布，旗下治療多重系統退化症（MSA）的旗艦藥物YA-101，已順利完成多國多中心第二期臨床試驗收案，有望在2027年第1季取得初步數據結果，正積極尋找海外授權夥伴，同步規劃全球多中心三期臨床試驗，盼加速推動YA-101落地臨床，成為MSA的首創新藥。

思捷優達-KY執行長曾宇鳳表示，跨國臨床二期試驗收案完成，是旗艦藥物YA-101邁向商品化的重要里程碑，透過此次臨床試驗將有效評估YA-101的安全性與療效，並進一步啟動與潛在海外夥伴洽談授權，力拼把突破性療法加速帶給無藥可用的罕病患者。

YA-101治療多重系統退化症的臨床二期試驗是多國多中心臨床試驗，採雙盲、安慰劑對照、劑量遞增研究。目前已於美國、日本、臺灣等多個臨床試驗中心，順利完成90名受試者收案。

此次臨床二期試驗目標是評估YA-101治療MSA患者的安全性、耐受性、藥物動力學與療效，受試者年齡為30歲以上，須符合國際運動障礙學會（MDS）臨床診斷標準診斷為多重系統退化症之患者，包含多重系統退化症的亞型 （多重系統退化症-巴金森氏症亞型（MSA-P型）與多重系統退化症-小腦功能障礙亞型（MSA-C型）。

主要評估指標為不良事件（Adverse Event, AE）的發生率和嚴重程度，主要是評估YA-101的安全性與耐受性；次要評估指標（secondary endpoint）為藥物動力學相關指標，以及透過「統一多重系統退化症評估量表（Unified Multiple System Atrophy Rating Scale, UMSARS）」、10公尺行走測試來評估YA-101的療效。

思捷優達-KY的旗艦AI新藥YA-101屬於新化學實體（New Chemical Entity, NCE），是一種D-胺基酸氧化酶抑制劑（DAOI），能抑制發炎性細胞激素，主要透過抑制神經發炎並提升神經可塑性來改善病情，一旦獲准上市，將成為全球MSA患者最新的治療選項。

YA-101已獲得美國食品藥物管理局（FDA）新藥「快速審查認定」；並獲美國、日本與歐盟的孤兒藥資格認定。不僅可加速 FDA 審查與上市時程，更能在上市後擁有7年美國市場獨賣期；在日本則可享有再審查期最長延長至10年等優惠措施，有助保障未來上市後的市場獨占性。更特別的是，歐盟對於孤兒藥資格審查十分嚴格，不過若一旦成功以重大突破孤兒藥資格上市，將獲得高達11年歐盟獨賣期。

MSA是一種罕見、病程進展迅速且致命的神經退化性疾病，患者大多在50多歲的壯年期發病，有高達八成患者在發病5年內失能，平均存活期僅約6至10年，目前治療方式主要聚焦症狀治療，效果有限，且尚無任何批准上市治療藥物，是重大且未被滿足的醫療迫切需求。

而MSA的全球盛行率約為每十萬人中五例，其中美國患者人數約有1.5萬至5萬人；歐盟患者人數估計約有1.8萬至 7萬人；日本患者人數約有1.2萬人；臺灣患者人數約有2000人。若YA-101順利獲准上市，將填補市場空白，成為全球 MSA 患者的新治療希望。

臨床試驗

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