央行重手打房滿二年 新北五大精華區房價曝「這區仍在漲」

央行第七波信用管制將滿二年，中信房屋研展室彙整實價資料，和2024年比較，新北五大精華行政區，四個房價呈現下跌，但僅微跌0.6%~1.7%，大致持平，有一個則是呈現上漲，漲幅約2.5%。

四個下跌精華行政區，板橋區今年上半年平均成交單價為每坪57.1萬元，較2024年同期下修1.7%。

中和區由53萬元降至52.4萬元，跌幅1.1%；永和區由56.5萬元降至56萬元，下跌0.9%；三重區則由54.4萬元微幅修正至54.1萬元，跌幅0.6%。

唯一上漲的是新店區，平均房價由2024年上半年的48.3萬元提升至49.5萬元，近二年仍有2.5%的漲幅，是五大精華區中仍呈現正成長的行政區。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏表示，近一年來受到央行信用管制、銀行房貸水位偏高等因素影響，市場交易量明顯萎縮，買方觀望情緒濃厚，房價也從過去快速上揚轉為高檔震盪。

不過，新北核心精華區因生活機能成熟、交通條件便利，加上人口與就業基礎穩定，即使市況下行，價格回檔幅度仍相當有限，顯示剛性需求仍是支撐區域行情的重要力量。

莊思敏指出，新店之所以能在此波盤整中展現較強韌性，主要歸功於三大優勢。

首先是區域建設利多持續發酵，包括裕隆城、十四張聯開案、央北重劃區等重大開發計畫穩步進行，為新店注入強勁發展動能，大幅提升建商推案與買方進場信心。

其次，新店與台北市僅一橋之隔，交通便利，房價卻比台北市親民了不少，因此新店也是許多雙北通勤族、首購族及換屋族的購屋首選。

第三，新店擁有成熟商圈、完善生活配套，以及豐富的綠地資源，兼具便利性與宜居性，居住品質毋庸置疑。在房市修正階段，這類以自住需求為主，又具備長期發展潛力的區域，往往能展現更佳的抗跌保值性，也讓新店得以維持相對穩健的市場表現。

莊思敏表示，目前市場已逐漸回歸剛性需求主導，買方購屋態度更加理性，成交價格也較過去更有彈性。對於有居住需求的民眾而言，現階段市場議價空間增加、競價壓力減輕，反而是布局購屋計畫的好時機；至於賣方，則建議適度調整價格預期以貼近市場行情，才能提高成交機會、加速資金回籠。