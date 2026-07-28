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新北五大精華區房價曝！僅這區逆勢上漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

自2024年央行第七波信用管制後，全台房市快速降溫，房價也進入高檔盤整階段。中信房屋研展室彙整實價登錄資料統計今年上半年新北五大精華行政區房價，與2024年上半年相較，僅新店區一枝獨秀，平均房價49.5萬元，近三年成長2.5%。

至於其他區域，板橋區平均成交單價為每坪57.1萬元，跌幅1.7%；中和區由每坪53萬元降至52.4萬元，跌幅1.1%；永和區由每坪56.5萬元降至56萬元，跌幅0.9%；三重區則由每坪54.4萬元微幅修正至54.1萬元，跌幅0.6%。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，近一年來受到央行信用管制、銀行房貸水位偏高等因素影響，市場交易量明顯萎縮，買方觀望情緒濃厚，房價也從過去快速上揚轉為高檔震盪。

不過，新北核心精華區因生活機能成熟、交通條件便利，加上人口與就業基礎穩定，即使市況下行，價格回檔幅度仍相當有限，顯示剛性需求仍是支撐區域行情的重要力量。

莊思敏指出，新店之所以能在此波盤整中展現較強韌性，主要歸功於三大優勢。首先是區域建設利多持續發酵，包括裕隆城、十四張聯開案、央北重劃區等重大開發計畫穩步進行，為新店注入強勁發展動能，大幅提升建商推案與買方進場信心。

其次，新店與台北市僅一橋之隔，交通便利，房價卻比台北市親民了不少，因此新店也是許多雙北通勤族、首購族及換屋族的購屋首選。

再者，新店擁有成熟商圈、完善生活配套，以及豐富的綠地資源，兼具便利性與宜居性，居住品質毋庸置疑。在房市修正階段，這類以自住需求為主，又具備長期發展潛力的區域，往往能展現更佳的抗跌保值性，也讓新店得以維持相對穩健的市場表現。

莊思敏表示，目前市場已逐漸回歸剛性需求主導，買方購屋態度更加理性，成交價格也較過去更有彈性。對於有居住需求的民眾而言，現階段市場議價空間增加、競價壓力減輕，反而是布局購屋計畫的好時機；至於賣方，則建議適度調整價格預期以貼近市場行情，才能提高成交機會、加速資金回籠。

資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋

房價 新北 央行

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