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七都房價大洗牌！北市老屋保值度打敗蛋白新屋 中南部全面修正

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市自2025年步入修正期，七都老屋與新成屋房價也逐步出現分化。根據《591實價登錄》統計，全台新成屋平均單價由每坪40.2萬元微幅修正至39.2萬元，年減2.5%；老屋跌幅則更顯著，自每坪29.6萬元下滑至27.5萬元，年減7.1%。

進一步觀察各縣市，整體市場呈現「北市獨強、新北拉鋸、其餘縣市同步回檔」三種截然不同的格局。不過，隨著青安3.0即將上路，在婚育加碼與總價門檻新制下，中南部普遍被視為最大受惠區，政策利多能否帶動房價突破盤整格局，將是未來觀察重點。

儘管大環境趨冷，台北市房價展現強勁的抗跌與保值韌性。2026年台北市新成屋成交單價高達113.8萬元，較2025年的108萬元逆勢大漲5.4%，漲幅居七都之冠；屋齡30年以上的老屋表現亦相當穩健，從每坪70.9萬元微幅成長至71.0萬元。

591表示，北市主因素地難求、新案供給稀缺，推升新成屋價格居高不下；老屋亦受惠於都更重建紅利，身價穩如泰山。即便處於房市冷靜期，新舊屋房價仍然展現強勁的支撐力。

新北市則呈現顯著的結構性拉鋸。2026年新成屋成交單價由每坪61.0萬元攀升至62.4萬元，年增2.3%；反觀屋齡30年以上的老屋，成交單價則由每坪40.8萬元修正至39.7萬元，微幅下修2.7%，顯示在房市反轉下，買方更偏好新成屋，老屋則需適度讓利才能順利成交，新舊屋價差進一步拉大。

雙北之外的桃園、新竹、台中、台南與高雄等縣市，均面臨新舊屋價格雙雙回檔的壓力。不過桃竹以南的新成屋也並非全面重挫，而是呈現「蛋黃硬挺、蛋白讓利」的走勢。

以台中為例，北屯、南屯等生活機能成熟、剛需強勁的蛋黃區，在優質建商與重大建設加持下，新成屋價格依然挺拔；但過去因話題炒熱的梧棲、沙鹿海線蛋白區，隨著投資客退場與龐大交屋潮壓境，成交價出現明顯回檔。

類似的「強弱分化」現象亦普遍存在於桃竹及南二都等縣市。在整體房市進入反轉期的氛圍下，缺乏人口基本面與生活機能支撐的蛋白區，抗跌能力最差，最先承受價格修正壓力，核心精華區則憑藉優質地段與剛需買盤支撐，表現依然相對穩健。

展望下半年，591表示，青安3.0將是房市的觀察重點；政策利多能否有效帶動中南部突破盤整格局，仍待後續成交量能與買氣驗證。

七都新成屋與老屋房價走勢。資料來源／591實價登錄
七都新成屋與老屋房價走勢。資料來源／591實價登錄

北市 房價 實價登錄

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