台苯轉型布局 鎖定新材料

台苯（1310）擬於10月1日起辦理苯乙烯（SM）停產作業，以保留資金作為後續轉型及長期經營規畫。台苯昨（27）日表示，目前手頭資金部位充足、現金流健康；未來轉型方向將聚焦轉投資事業及新材料等，較大投資案尚待董事會決議後公告。

台苯表示，近年陸續啟動轉型布局，方向包括轉投資事業及新材料領域，但涉及較大投資案件仍須經董事會審議，因此目前不便透露細節，後續將依規定公告。

據公開資料顯示，台苯旗下轉投資事業營運領域多元，涵蓋創投、土地開發、飯店業及新材料等。包含持股99.99％之裕盛開發、持股65.07%之陽明山天籟大飯店，以及全資子公司元欣科技材料、持股36.05%之方均科技公司等。

轉投資公司中，方均科技主要業務為真空設備與鍍膜製程。台苯日前指出，將持續共同開發應用於半導體封測、醫療器材產業之特殊材料應用，並延伸發展至其他可應用之產業領域。此外，協同開發特化材料之商業化專用鍍膜機台，藉由提升鍍膜效率與品質，將特化材料產品商業化與普及化。