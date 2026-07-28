產業迎美關稅紅利 匯率走向…關鍵變數

美國針對60國「強迫勞動301調查」上周已公布新稅率，台灣取得10%的相對優惠稅率，為傳統產業打開轉單之窗，不過業界也指出，關稅紅利還有一些變數仍須關注，其中，匯率是另一個關鍵。

業內指出，若新台幣相對日圓、韓元持續強勢，2.5個百分點關稅優勢可能被匯率波動部分抵銷。台廠若只以降價搶單，甚至可能出現營收成長、獲利未同步改善的情況。

因此，這次關稅結果真正提供的，是台灣傳產重新布局美國市場的時間窗口。短期看手工具、水五金及消費型產品能否率先接到轉單；中期看工具機、醫材能否切入高階供應鏈；長期觀察業者能否把合規、品牌及在地服務建立成新的護城河。

另外，關稅紅利也不會平均落在每一家企業。從產品特性、客戶轉換速度及政策變數觀察，台廠仍須通過稅則認定、供應鏈合規與訂單落地三道關卡。