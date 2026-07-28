五大產業迎美關稅紅利 受惠10%稅率不疊加 轉單需求可期

美對台關稅現紅利，五大產業打開轉單窗口。隨台灣部分產品取得10%不疊加優惠待遇，相較中國大陸及多數亞洲競爭國具備更佳價格優勢，市場看好自行車、工具機與機械、手工具及水五金、塑化紡織、醫療器材等五大產業，可望率先受惠，迎接美國客戶轉單與補庫存需求。

工具機業率先感受到市場變化。甫結束美國拜訪客戶行程的程泰集團會長楊德華表示，美國經銷商得知台灣取得10%不疊加待遇反應相當正面，近期積極下單備貨，預估今年集團美國市場業績可望年增35%至40%。

楊德華指出，過去台灣工具機出口美國關稅高於日本、韓國，如今台灣待遇優於日、韓，有助縮小甚至翻轉競爭差距。台灣機械公會表示，目前包括程泰（1583）、亞崴（1530）、東台（4526）、高鋒（4510），以及上銀（2049）、台灣精銳（4583）等廠商，近期接單普遍較年初成長15%至20%，部分業者達三、四成。

除機械產業外，手工具、水五金也被視為重要受惠族群。業者指出，美國市場長年為台灣出口重鎮，在大陸產品仍承受高關稅壓力下，台灣產品價格優勢更加明顯，有利客戶重新調整採購來源，擴大台廠接單空間。

另外，自行車產業同樣迎來利多。業界分析，台灣整車出口美國適用稅率約10%至11%，明顯低於大陸約43%至48.5%，也低於越南、印尼及柬埔寨，可望提升台灣自行車在美國市場的價格競爭力，為整車廠爭取更多訂單。至於塑化及紡織產業同樣可望受惠。台化表示，此次台灣稅率低於韓國，有助提升出口競爭力。

醫療器材方面，業者普遍認為，由於台灣對美出口稅率低於大陸及部分競爭國，產品價格競爭力可望提升。（記者宋健生、邱馨儀、任君翔、謝柏宏）