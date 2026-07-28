台苯林園廠停產 勞權聚焦 高市勞工局關注後續安置問題

台苯（1310）近日決議，擬自10月1日起停止高雄林園廠苯乙烯（SM）生產作業，短期內沒有復工規畫。不過，此次停產恐衝擊逾160名勞工生計，高雄市政府勞工局已進廠了解營運調整及員工安置方案，要求公司依法保障勞動權益，並將人員安置列為優先事項。

高市勞工局昨（27）日與台苯及工會代表會談，掌握停產時程、人力調整與後續協商情形。勞工局表示，公司應向員工充分說明方案，提供合理的選擇及協商空間；若涉及資遣、退休或其他人力安排，也必須依《勞動基準法》等相關規定辦理，不得因改善經營績效而犧牲勞工權益。

除人員安置外，化工廠停機期間的安全管理也是此次停產重點。苯乙烯設備從降載、停機到後續維護，均須依標準程序執行。高市府勞工局已要求台苯落實風險評估及工安管理，避免設備停機過程衍生職業災害，後續也將持續追蹤；如發現違法或損害勞工權益情形，將依法處理。

對此，台苯表示，停產前將先就員工安置及人力調整與工會協商，在取得勞資共識後完成相關程序。高雄市訓練就業中心也將視員工需求，提供就業媒合、職缺推薦及職能培訓，協助可能離職的勞工轉換工作，降低停產對個人生計與職涯造成的衝擊。

對於停產原因，台苯指出，苯乙烯市場目前仍看不到明顯回溫契機，持續生產不利公司改善營運，因此決定暫停林園廠生產。由於短期內沒有復工計畫，廠房、土地及設備如何處理，將再與會計師討論後續方案。

針對產能供給，台苯日前則指出，2026、2027年中國大陸預估約有370萬噸SM新增產能，加上終端需求不佳，導致SM市場持續不振。公司將積極轉型，朝能源貿易、資產管理、及再生能源等方向發展。

供應鏈方面，業界研判影響相對有限。台苯主要生產苯乙烯，已承諾供貨至今年底；國內另有台化（1326）、國喬（1312）等生產商可供應，加上全球苯乙烯產能長期供過於求，下游業者預期原料不致短缺。