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光禹國際在嘉義打造新主題樂園 「芯浪國際滑板衝浪公園」正式開幕

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
光禹國際在故宮南院旁打造的「芯浪國際滑板衝浪公園」，27日由嘉義縣長翁章梁、光禹國際董事長字維新等人主持開幕剪綵。圖／嘉義縣政府提供
光禹國際在故宮南院旁打造的「芯浪國際滑板衝浪公園」，27日由嘉義縣長翁章梁、光禹國際董事長字維新等人主持開幕剪綵。圖／嘉義縣政府提供

光禹國際（6595）在嘉義打造的「芯浪國際滑板衝浪公園」27日開幕。樂園主打以AI控制造浪結合國際級滑板場域，鎖定學生校外教學、科技高端客群與親子年輕世代三大市場，同時搶攻故宮南院每年120萬至140萬人次的參觀人潮商機。

今天的剪綵儀式，由嘉義縣長翁章梁、光禹國際董事長字維新、前法務部長邱太三等人主持。字維新說，這項產品從城市定位及娛樂體驗出發，就是要讓民眾能在此停留2天1夜，滯留時間一長，才會產生更大的消費商機。

光禹斥資15億元打造全台首座結合衝浪水陸樂園的全包式Villa Resort野奢度假村，其中芯浪國際滑板衝浪公園今天正式開幕，結合目前正夯的「咩咩上樹萌寵樂園」，形成南台灣首座水陸主題樂園。

光禹跳脫傳統遊樂園營運模式，主打「數位科技結合文旅」，代表性開發案除了高雄駁二特區「映像鹽埕-Holopark光禹浮空劇院生活廣場」之外，還包括目前正積極推動的嘉義「Holopark羊角藝術村」BOT開發案等。

「嘉義Holopark羊角藝術村」占地9.9公頃，此案以荷蘭著名水上小鎮「羊角村」為設計靈感，結合人工湖與縱橫交織的河道，打造全台首座結合數位科技、文創藝術與生態旅遊的複合式休閒園區。

目前，園區第一期「咩咩上樹萌寵樂園」已於2024年2月開園營運，並成為嘉義極具代表性的親子與戶外網美景點；「芯浪國際滑板衝浪公園」昨天正式開幕。與雲品國際跨界合作的湖畔Villa Resort野奢度假村，預計2027年第4季正式營運。

字維新表示，園區開園以來，上個月就創造超過2萬到訪人次，平均滯留時間水樂園4.5小時、萌寵樂園1.5小時，旺季承接家庭與散客，平日與淡季以課程、會員及企業團體支撐，未來將持續擴充住宿與餐飲配套。

芯浪園區共規劃11條滑水道，包含8公尺高的綜合型滑水道與刺激的皮艇水道，另闢親子戲水區，搭配淺水池讓小孩充分放電，池畔備有沉水式包廂、漂浮躺床與發呆亭可放鬆休息。

「芯光食集」與風格餐車隨時供應輕食飲品補給，更與同在羊角藝術村的「咩咩上樹萌寵樂園」串成水陸樂園。

字維新強調，芯浪以滑板衝浪體驗結合教練教學課程，成為兼具運動與教育的新選擇，隨著台積電與科技供應鏈進駐科技廊帶，約5萬名工程師與眷屬形成的高端生活圈與企業團體，也能以包場、團體及會員方案找到對應供給。

「芯浪國際滑板衝浪公園」主打以AI控制造浪結合國際級滑板場域，鎖定學生校外教學、科技高端客群與親子年輕世代三大市場。圖／嘉義縣政府提供
「芯浪國際滑板衝浪公園」主打以AI控制造浪結合國際級滑板場域，鎖定學生校外教學、科技高端客群與親子年輕世代三大市場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 衝浪 邱太三

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