中保科贊助傳揚「泰雅天籟」

中保科技（9917）旗下基金會投入藝文教育與人才培育有成，傳出令人振奮的好消息，基金會支持泰雅學堂勇奪東京合唱大賽總冠軍，讓世界聽見台灣原音。

泰雅學堂青年合唱團與泰雅之聲合唱團組成的台灣代表隊，於7月22日遠赴日本參加「2026第八屆東京國際合唱大賽」。

比賽匯集全球12國、45支頂尖隊伍、約1,200名合唱菁英，經過激烈競爭，成軍不到三年的泰雅學堂青年合唱團以精湛實力和深厚的文化底蘊脫穎而出，一舉奪下青年組金質獎第一名、當代組金質獎第一名、最佳文藝復興歌曲詮釋獎、當代組指定曲最佳詮釋獎以及最高榮譽「大獎賽總冠軍」等五項大獎；指揮徐惟遠更榮獲「最佳指揮獎」肯定，讓世界再次聽見來自台灣山林的純粹天籟。此次也由林燈文教公益基金會執行長林純美親自陪同前往東京比賽，並上台代表領獎，基金會長期投入音樂公益，展現青年世代的卓越音樂實力，彰顯企業與公益攜手培育藝文人才的豐碩成果。

泰雅之聲團長高文良校長表示，合唱團多年來征戰海內外，最核心的價值始終如一：「除了凝聚團員情感、精進實力外，更重要的是透過音樂讓世界看見台灣，聽見泰雅。」泰雅學堂校長陳智明則指出，青年團成軍短短三年內，在指揮 Bsyal Makus（徐惟遠）的帶領下征戰新加坡及日本等地，此次能在東京國際大賽大放異彩，除了團員們全心投入、日夜苦練外，更需要社會各界的慷慨挹注，夢想才得以實現，此次遠征日本東京，特別感謝中興保全科技（中保科）、文德藥業股份有限公司以及建同文教基金會的大力支持與經費挹注。

中保科長期關注在地文化與社會公益，此次以實際行動支持台灣青年站上國際舞台，不僅成為培育在地音樂人才的最強後盾，更完美詮釋了企業推動文化共好的深遠社會價值。

此外，由中保科創辦人林孝信總裁全新成立的「林孝信文化基金會」，將致力推展並提升宜蘭文化藝術，培育專業藝文人才，計畫將這片美麗的土地變身成為音樂的殿堂，首項推廣計畫，就是將展現人聲魅力的「阿卡貝拉」音樂，注入蘭陽的音樂血脈。