商業興觀點／AI賦能 強化財務競爭力

近年來AI工具盛行，尤其企業使用於提升內部工作效率，已經達到相當的普及率。根據Hostinger在2025年在全球範圍做的一個訪問調查，已有78%的企業至少在一個業務職能中使用了AI。各職能中最普遍的領域是IT（36%）、行銷和銷售（36%），以及服務營運（33%）。目前採用度較低的領域則是策略及財務（12%），和製造（12%）。

事實上，財會傳統上是個高度數位化的領域，但在擁抱AI的速度上卻不若其他職能。根據商研院訪問實務界的結果，主要是顧慮到生成式AI產出結果可能有幻覺，以及把敏感的財務資料上傳到雲端使用時的資安問題。

但是，在實際盤點了100項以上的海內外AI財務工具後，商研院發現在財會領域中，已經有七大類的工具大量推出於市面上，並且在海外已有相當的導入案例。

這七大類工具包括：資料擷取及整理、應收帳款自動化、應付帳款自動化、費用管理及企業卡、結帳／總帳／關帳、財務分析及預測、稅務合規及審計。而且針對企業所擔心的幻覺及資安問題，也有對應的解決方案。

進一步檢視後發現，AI主要處理的是將非結構化資料轉換成數據以及根據規則將流程自動化，以取代繁瑣的基層會計人工作業。

AI另一個主要的功能則在於協助財務長分析財務資料、找出風險及機會、提出預測預警和洞察。因此可以互補於企業原本的ERP或財會系統，提升整體財會作業的效率及附加價值。

此外，隨著AI技術的進步，AI財務工具逐漸發展出具備推理及主動執行能力的AI代理人，例如Exante的AI代理人可根據應收帳款到期日、客戶付款行為與風險等級，自動寄提醒信友善催收；FloQast的AI代理人發現對帳差異時，它會自動聯繫相關部門索取缺漏收據等。

甚至有些財會軟體如OracleNetsuite推出了AI代理人的平台，讓企業可以打造自己的流程和AI代理人，或使用連結器去安全連結外部開發好的AI代理人。

可以預見，全面應用AI代理人後，未來財會流程可趨近於100%的自動化。對於面對少子化浪潮而招工困難的台灣企業而言無疑是一大福音。

台灣市場上目前的AI財務工具不若國際市場豐富多元，導入的案例也較少。根據2025年KPMG對台灣企業的調查，僅有12%的企業已開始在營運流程導入AI，可見當中財會流程的導入程度更低。多數企業因缺乏相關資訊或因不易評估AI工具的成本效益故仍採取觀望態度。

因此，建議業者可以先從AIOCR資料辨識等敏感性較低，成本低容易導入，且能立即看到效果的工具先試用，逐步建立信心後，再行評估在其他流程中應用AI工具。唯有及早理解並善用AI工具，台灣企業方能在全球競爭中維持財務管理的效率與韌性。