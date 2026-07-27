從寓言學管理／信任的邊界

話說，鮑叔牙與管仲深交多年，知其賢明。鮑侍奉齊國公子小白，管輔佐公子糾。小白即位為齊桓公後，公子糾被誅，管仲被囚。鮑叔牙力薦管仲，桓公聽從建言，破格任用。管仲整頓法制、改革稅制，使齊國富強，齊桓公最終「九合諸侯，一匡天下」。──《史記‧管晏列傳》

桓公能登上春秋五霸之首，除了時勢，更因懂得用人。尤其在面對「曾射傷自己」的管仲時，展現罕見的胸襟與智慧。這份信任，讓齊國成為春秋第一霸。

然而，若將此故事放進現代職場，需思考一個現實問題：「信任，應該無條件嗎？」

「疑人不用，用人不疑」，似乎成為管理者用人的金科玉律。然而，若這句話被解讀為：只要決定任用，就應該完全信任或甚至是毫不監督，就容易演變為放任，最終導致失控。

事實上，桓公雖任用管仲為相，並非全權放手。他安排鮑叔牙持續輔政，以平衡其權力，形成制度性監督與互補。

換言之，桓公的信任是「在制度內的信任」。

給予空間，卻不放棄檢核；授權重大，卻仍保有節制。對組織而言，這正是授權的要義：授權不是放手，而是「有邊界的信任」。

信任，不是把風險全押注在對方身上，而是讓其在明確規範中，自由展現才幹。至於，制度設計常見方向如下：

一、階段性授權

非一次性交出所有決策權，而是分階授權。譬如，依管理層級設定授權範圍，在額度內可自行決策，超出則須上報。既維持行動彈性，也確保風險可控。

二、功能性制約

不同單位基於屬性，功能互補，彼此監督。譬如，業務主攻，而財會主守，攻守平衡機制下，避免過度樂觀而忽略風險，也不至因過於保守而喪失機會。

三、績效檢核機制

若受託者能交出績效，且行為符合組織價值，信任即可升級，授權範圍隨之擴大；反之，若績效不彰或行為偏離原則，就縮減授權，甚至收回權責。

至於，決定信任與授權邊界的大小，取決於專業職能與核心品格兩維度。

鮑叔牙推薦管仲，非因個人情誼，而是基於此二維度的信任。

其一，專業職能：管仲具備卓越的治國能力，能在亂世建立制度、興利除弊。這是對其專業職能的了解與信任。

其二，核心品格：雖曾為敵陣，但其忠君愛國之心未變。鮑叔牙明白，一旦換主為桓公效命，其忠誠自然轉向。這是人格層面的信任。

管理者要決定授權的邊界，也應評估二面向：一是能力，確保「能把事做好」；二為品格，確保「不會做錯事」。

唯有兩者兼具，信任才能穩固，授權才不致變成風險。

信任的邊界，其實是雙向的保障。對主管而言，它是防範風險的安全線；對部屬而言，它是行動自由的框架。

若信任無邊，組織會陷入權責模糊、監督失衡；若制度過嚴，則窒息創意、壓抑主動。

「疑人不用，用人不疑」，容易導向全信或全疑。須更進階思考「用人不疑」的前提為：是否設定制度上的信任邊界？

齊桓公任用管仲，是信任的典範；但他能成為霸主，不是靠盲目信任，而是制度性的用人智慧：在明確框架中，給予最大信任。

邊界不是懷疑的象徵，而是共事保障。唯有在制度中給予空間，在信任裡保有節制，才能讓團隊既有自由，也有秩序；既成就人才，也守護組織，如此，才能常保信任。