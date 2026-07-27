發現薇趨勢／與一個時代品牌經濟告別…

看到服裝設計師溫慶珠離世的消息，第一個感覺不是時尚圈少了一個名字，而是某個屬於台灣的年代，忽然被畫下句點。

「傳奇」是現在很容易被使用的詞。一次爆紅、一支影片破百萬觀看，甚至一季的熱銷，都可能被稱為傳奇。但溫慶珠所代表的，是另一種需要時間才能醞釀的傳奇：一個人的名字，慢慢變成一套美學、一群消費者的共同記憶，也成為一個時代對自我風格的想像。

真正令人感慨的，或許不是一位設計師的謝幕，而是一種品牌成長模式正在逐漸遠去。

1980年代末到1990年代，是台灣經濟快速成長的黃金時期。所得提升、消費升級、百貨商場興起，本土品牌開始建立自己的市場定位。當時的消費者購買的不只是商品，而是設計理念、美學風格與生活態度。品牌與消費者之間，也因此建立起長期且穩定的信任關係。

那個年代的品牌，需要十年、20年，甚至更長的時間才能建立聲譽。一位設計師能夠持續推出作品，一個品牌能夠歷經景氣循環仍被市場記住，本身就是一種經濟實力。所謂「傳奇」，不是一夕爆紅，而是足夠漫長的時間累積。

然而，今天的品牌經濟已經進入另一種邏輯。

社群媒體重新分配了注意力，演算法縮短了流行周期，消費者每天接觸的品牌數量遠高於過去。新的品牌可以在短時間內獲得數十萬人關注，也可能在幾個月後迅速被更新的流行取代。市場變得更有效率，也變得更沒有耐心。

這並非代表現在沒有優秀的創作者，而是孕育傳奇的土壤已經改變。

過去，一家百貨公司、一場服裝秀、一篇雜誌專訪，就足以建立品牌形象；今天，一個品牌必須同時面對社群平台、短影音、直播電商、跨境平台與全球競爭。

創作者投入更多時間經營曝光與流量，留給作品本身沉澱的時間反而愈來愈少。

更值得思考的是，台灣經濟多年來成功建立世界級製造能力，卻始終面臨品牌價值累積的挑戰。從OEM到ODM，再到努力發展OBM，產業升級討論了數十年，但真正能夠跨越世代、成為文化象徵的品牌並不多。品牌不只是商標，更是一個社會共同記憶的累積，而這種累積需要市場願意等待，也需要社會願意保存。

因此，溫慶珠的離開，不只是時尚界的一則新聞，更像是一個提醒。當一個又一個熟悉的名字逐漸成為歷史，真正值得思考的問題不是「還有沒有下一位溫慶珠」，而是今天的市場，是否還願意給任何一位創作者20年、30年的時間，慢慢成長為一個時代的代表。

如果答案是否定的，那麼逐漸消失的，不只是傳奇人物，而是整個孕育傳奇的經濟環境。

一個社會真正成熟的品牌經濟，不只是創造新的明星，更是讓值得被記住的人，有機會在時間裡留下價值。當人們開始懷念那些陪伴一個世代的名字時，懷念的其實也是一個相信長期價值、願意等待經典誕生的年代。

而真正的傳奇，從來不只是曾經很紅，而是當她離開後，我們才發現，她早已替一個時代留下了無可取代的印記。