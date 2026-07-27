兩岸靚人物／京東執行長許冉 送裝一體 搶攻歐洲市場

歐洲近期高溫帶動冷氣需求大增，大陸美的、海信等家電品牌熱銷，連帶推升大陸電商平台及旗下物流在歐洲市場的業務。其中，京東的歐洲電商平台「Joybuy」今年3月在歐洲六國正式上線，大陸家電在歐洲熱賣，也帶動該平台被更多歐洲消費者所知。

差異化行銷 區隔同業

隨著京東海外布局逐漸受到關注，京東集團執行長許冉日前也罕見接受外媒專訪，說明京東的歐洲發展策略。

許冉在英國產業媒體《The Grocer》的專訪中強調，Joybuy不會像其他中國電商一樣，以「低品質、低價格商品」大量湧入英國市場。相反地，它將展示的是「一群以合理價格提供高品質產品的中國品牌」，而歐洲消費者對這類商品將有需求。

面對Temu、Shein等中國跨境電商的小額免稅包裹衝擊當地零售產業，引發歐盟或各國零售業者的警惕和不滿，她認為，其他中國電商在歐洲留下的不佳形象，反而為京東帶來機會，向市場證明「中國電商可以是什麼樣子」，建立差異化。

以近期歐洲消費者搶購大陸家電為例，京東物流的本地配送團隊JoyExpress，會提前聯繫客戶，確認房屋戶型、使用場景，提供「送裝一體」服務。公司並在多處倉庫加快備貨及增配人力。

Joybuy的廠商入駐門檻也相對嚴格，除了要擁有自有品牌或正規授權，產品還需要符合歐盟法規，與其他中國跨境電商平台的「全托管、極致低價」路線形成對比。

許冉曾在普華永道（PwC）工作近20年，專注於服務電信、媒體及科技行業的中國企業及跨國公司。2018年7月，她加入京東集團任財務副總裁，之後接連晉升為高級副總裁、財務長。

在擔任京東集團財務長期間，許冉帶領團隊完成達達、德邦、中國物流地產等上市公司併購；在融資交易方面，她主導京東集團香港二次上市，京東健康、京東物流及京東倉儲設施公募REITs分拆上市，京東工業、京東產發一級市場融資等交易。

業務量擴大 效益顯現

2023年，許冉出任京東集團執行長，成為當時中國電商產業唯一女性執行長。面對內需市場持續疲弱不振，她曾提到，以京東的規模，有必要將營運拓展到單一市場之外。

京東在今年第1季財報發布後的電話會中透露，截至一季度末，Joybuy訂單量及用戶留存表現較好，「次日達」、「當日達」服務已覆蓋歐洲30多座核心城市，服務人口超過4,000萬。不過海外業務在內的新業務實現收入不如預期，也反映國際業務投入增加拖累。

許冉強調，國際業務是京東堅定推進的長期戰略。隨著業務規模持續擴大，相關投入預計將逐步增加，但伴隨訂單量增長，運營規模效應也將進一步顯現，每單的平均損益有望持續改善。她強調，公司在國際業務上的投入整體保持審慎而有紀律性的節奏。