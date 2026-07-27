台泥：啟動歐洲上市計畫 8月董事會審議相關細節

台泥宣布，正式啟動歐洲上市計畫（Project Arcadia），為布局歐洲資本市場的重要里程碑；台泥董事長張安平、總經理程耀輝今天傍晚透過視訊會議，與首批國際投資銀行及顧問討論上市策略、時程規劃及各項準備工作，後續將依程序提請8月董事會審議。

至於外界關注的上市地點、時程及募資規模，台泥向中央社記者表示，相關細節需等今年8月董事會討論，現階段不便對外說明。

台泥透過新聞稿指出，張安平表示，希望透過歐洲資本市場平台，向國際投資人展現台泥已由傳統水泥公司轉型為低碳建材企業，並持續透過技術創新、材料創新及跨國布局，推動建材產業低碳轉型。

張安平也指出，台泥淨零轉型並非僅仰賴單一技術，而是涵蓋能源轉型、製程優化、替代原燃料開發與整體產業模式革新等多項工作。

台泥今年5月舉行80週年活動時，張安平首度透露正評估赴歐洲上市。台泥表示，這次歐洲上市計畫命名為Project Arcadia，其中Arcadia源自古希臘「阿卡迪亞」，自文藝復興以來，成為西方文化中永續、美好生活與理想未來的象徵，希望攜手全球夥伴推動低碳建材發展，促進技術、人才及管理經驗交流，加速生產製程、產品開發及商業模式創新。