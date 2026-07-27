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尚凡子公司美房家國際不動產取得澳洲 Mello Home One 全額股權
尚凡*（5278）投資不動產事業，進軍澳洲，27日代子公司美房家國際不動產公告，取得澳洲Mello Home One Pty Ltd。以每單位澳幣1元取得3,100萬股，交易總金額澳幣3,100萬元（約新台幣6億9,936萬元）。累計已取得Mello Home One 3,220萬股，累積投資澳幣3,220萬元（約新台幣7億2,643萬2,000元），將成為尚凡100%持有之子公司，持有目的為長期投資。
尚凡也同時代子公司Sunfun Greenlife Pty Ltd.公告董事會通過辦理現金減資，預計減資澳幣2,400萬元，減資比率94.49%，減資後股本澳幣140萬元。
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