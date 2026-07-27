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台苯林園廠結束營業 高市府勞工局要求妥善處理員工事宜
為改善營運績效，台苯（1310）林園廠決定10月1日正式停產，恐影響逾160名第一線勞工，高雄市府勞工局27日進廠區與公司及工會代表會談，了解後續營運規劃及員工安置措施。
勞工局表示，得知訊息後主動聯繫台苯公司與工會掌握狀況，要求台苯除依法保障勞工權益外，應以員工安置為優先，妥善規劃處置方案，並提供勞工充分選擇與協商空間。
此外，停產後設備停機過程，勞工局要求台苯落實工安管理，避免衍生職業安全風險，並強調後續將持續協助勞資雙方溝通，若發現有損害勞工權益或違反相關法令情形，將依法處理。
台苯指出，林園廠停產前將先進行員工安置與人力優化等勞資協商共識，並遵守《勞動基準法》及相關規定完成程序。高市訓練就業中心也將提供離職員工就業媒合、職缺推薦及職能培訓等協助，降低停產對勞工生涯造成的影響。
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