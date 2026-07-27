台苯林園廠結束營業 高市府勞工局要求妥善處理員工事宜

近期有民眾在社群平台控訴，台南某建商疑似出現周轉不靈情況，新建案也尚未交屋，就怕畢生心血都投進去，卻血本無歸。有民代呼籲，消費者切莫過度恐慌，應以官方正確資訊為準，同時也要求南市府主動介入協助釐清狀況，避免後續出現民眾求助無門。

2026-07-27 15:35