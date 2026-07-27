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台泥正式啟動歐洲上市計畫「Project Arcadia」 8月董事會審議後續布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）企業團董事長張安平與總經理程耀輝27日傍晚透過視訊會議，與首批國際投資銀行及顧問，正式啟動台泥歐洲上市計畫（Project Arcadia），象徵台泥正式展開歐洲資本市場布局的重要里程碑。

台泥表示，此次會議主要就上市策略、時程規劃及各項準備工作進行討論，後續將依程序提請8月董事會審議，以持續推動歐洲資本市場布局。

張安平於啟動會議中表示，Project Arcadia 對台泥而言，代表台泥希望透過歐洲市場的平台，向投資人呈現的，台泥不僅是一家水泥公司，更是一家正在重新定義建材產業未來的企業。相較於傳統產業僅聚焦於生產規模或財務表現，台泥更希望讓市場理解企業如何透過技術創新、材料創新及跨國布局，打造面向未來的低碳建材生態系。

張安平強調，對台泥而言，淨零轉型並非單純依賴碳捕捉等單一技術，而是涵蓋能源轉型、製程優化、替代原燃料開發及整體產業模式革新的長期工程。

台泥在今年5月邁向80年慶祝活動上，首度揭露正評估到歐洲上市。台泥的上市計畫Project Arcadia，Arcadia 源自古希臘的「阿卡迪亞（Arcadia）」，自文藝復興以來，Arcadia 更成為西方文化中永續、美好生活與理想未來的象徵。

台泥此次歐洲上市計畫以Arcadia 為名，象徵台泥希望攜手全球夥伴，共同推動建材產業朝向更低碳、更創新、更永續的方向發展，透過東西方技術、人才與管理經驗的交流，加速生產製程、產品開發與商業模式的持續創新，為產業創造新的價值，也為世界帶來更好的未來。

台泥 歐洲 張安平

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