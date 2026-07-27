光麗生技集團攜手巨興醫學 進軍越南美容市場

光麗生技控股（6431）27日宣布，攜手台灣醫美設備業者巨興醫學科技公司，共同參展7月23日至25日在越南胡志明市舉行的「Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2026」，整合醫美設備、醫療級保養品及診所服務，展現台灣醫美產業由單一產品出口，轉向整合式服務輸出的布局。

光麗集團已在越南河內設立辦公室，作為市場開發、通路洽談及後續服務據點；此次進軍胡志明市美容展，與巨興醫學科技公司共同進一步串聯越南南北市場。展會期間，光麗展位更獲主辦單位頒發「Sustainable Better Stands Bronze」永續展位銅級肯定，反映展場設計除兼顧品牌識別與產品展示，也符合主辦方對展位材料運用及永續參展理念的評選標準。

光麗生技董事長王嘉瑋表示，越南是集團布局東南亞市場的重要據點，此次與巨興醫學合作，不僅是產品共同參展，更是整合台灣醫美設備、生技保養及在地營運資源的重要起點。未來將以河內辦公室為基礎，聯合巨興醫學在胡志明市的布局，持續深化當地通路及診所合作，逐步建立可複製至其他東南亞市場的營運模式。

此次合作由光麗集團旗下上海儀玳生產製造蔻芮安（Gloréau）積雪草恆光修護系列醫療級保養品，並由巨興醫學提供醫美設備與技術支援，共同建構涵蓋「醫美設備、療程應用、專業保養、居家照護及在地服務」的整合營運模式。相較於傳統單一設備或保養品的銷售模式，雙方更著重療程與保養方案的協同應用，延伸設備導入後的肌膚照護及產品需求，進一步提升合作院所的服務完整度、顧客黏著度與營運效益。

本次巨興展出的設備包括E20低溫電漿設備、D12 IPL脈衝光設備及M10多功能平台機，涵蓋低溫電漿、脈衝光與多功能療程平台，可因應不同診所規模及療程需求。光麗則展出蔻芮安積雪草修護系列等專業保養產品，呈現從院所療程延伸至居家保養的完整服務概念。