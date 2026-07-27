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中保科旗下基金會力挺泰雅學堂 勇奪東京合唱大賽總冠軍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中保科力挺泰雅學堂勇奪東京合唱大賽總冠軍！(圖片來源：東京國際合唱比賽網站)
中保科力挺泰雅學堂勇奪東京合唱大賽總冠軍！(圖片來源：東京國際合唱比賽網站)

中保科技旗下基金會投入藝文教育與人才培育有成，傳出令人振奮的好消息，基金會支持泰雅學堂勇奪東京合唱大賽總冠軍，讓世界聽見台灣原音。

泰雅學堂青年合唱團與泰雅之聲合唱團組成的台灣代表隊，於7月22日遠赴日本參加「2026 第八屆東京國際合唱大賽」。在匯集全球12國、45支頂尖隊伍、約 1200 名合唱菁英的激烈競爭中，成軍不到三年的泰雅學堂青年合唱團以精湛實力和深厚的文化底蘊脫穎而出，一舉奪下青年組金質獎第一名、當代組金質獎第一名、最佳文藝復興歌曲詮釋獎、當代組指定曲最佳詮釋獎以及最高榮譽「大獎賽總冠軍」等五項大獎；指揮徐惟遠更榮獲「最佳指揮獎」肯定，讓世界再次聽見來自台灣山林的純粹天聽。

這份耀眼國際的成績單背後，有著企業與社會各界的大力相助。中保科技集團攜手旗下基金會長期投入藝文教育與人才培育，透過整合企業資源扶植臺灣在地合唱團隊，拓展國際交流與展演機會，讓世界聽見臺灣的聲音。此次也由林燈文教公益基金會執行長林純美帶隊前往東京比賽，並親自上台接受領獎，基金會長期投入音樂公益，展現青年世代的卓越音樂實力，更彰顯了企業與公益攜手培育藝文人才的豐碩成果。未來，中保科技集團與旗下基金會將持續支持臺灣合唱人才站上國際舞臺，提升臺灣藝文能見度，讓世界看見臺灣、聽見臺灣。

本屆東京國際合唱大賽為亞洲年度重要音樂盛事。泰雅學堂青年合唱團在青年組中，挑戰了拉丁文、日文與英文等多語種曲目。其中，針對年度指定曲《大王のお猿さん》，青年團不僅特地請來日文老師精雕細琢咬字，更結合專業舞蹈編排，以活潑逗趣、整齊劃一的表演讓台下日本聽眾耳目一新，全場掌聲如雷。

在當代組的競演中，青年團則選唱了泰雅族新銳編曲家 Syat Pawang（錢樵）的全族語新作品《yasa tnaq》。該曲巧妙將泰雅傳統文化融合現代流行與爵士元素，在短短 12分鐘內，帶來時而沉靜希望、時而氣勢磅礡的視覺與聽覺雙重饗宴。

而同行的泰雅之聲合唱團也以《mayngus pucing》與《spirit of Atayal》兩首泰雅語民謠，透過音樂與戲劇交織，展現成軍14年來的深厚文化底蘊。

泰雅之聲團長高文良校長表示，合唱團多年來征戰海內外，最核心的價值始終如一：「除了凝聚團員情感、精進實力外，更重要的是透過音樂讓世界看見台灣，聽見泰雅。」

泰雅學堂校長陳智明指出，青年團成軍短短三年內，在指揮 Bsyal Makus（徐惟遠）的帶領下征戰新加坡及日本等地，此次能在東京國際大賽大放異彩，除了團員們全心投入、日夜苦練外，更需要社會各界的慷慨挹注，夢想才得以實現，此次遠征日本東京，特別感謝中興保全科技（中保科）、文德藥業股份有限公司以及建同文教基金會的大力支持與經費挹注。

中保科長期關注在地文化與社會公益，此次以實際行動支持台灣青年站上國際舞台，不僅成為培育在地音樂人才的最強後盾，更完美詮釋了企業推動文化共好的深遠社會價值。

此外，由中保科創辦人林孝信總裁全新成立的「林孝信文化基金會」，將致力推展並提升宜蘭地區的文化藝術，培育專業藝文人才，計畫將這片美麗的土地變身成為音樂的殿堂，首項推廣計畫，就是將展現人聲魅力的「阿卡貝拉」音樂，注入蘭陽的音樂脈。

泰雅學堂青年合唱團獲大獎賽冠軍，由林燈文教公益基金會林純美執行長代表領獎。中保科提供
泰雅學堂青年合唱團獲大獎賽冠軍，由林燈文教公益基金會林純美執行長代表領獎。中保科提供

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