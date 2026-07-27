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寶泰生醫與韓國上市大廠大韓新藥簽署 MOU 攜手布局千億寵物醫療市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股寶泰生醫（7850）27日宣布，與韓國上市醫藥大廠大韓新藥（Daehan Nupharm）簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將依MOU架構，針對寶泰自主研發的特定「創新生物藥」展開商業與技術評估，並朝正式合作與授權協議進行協商。

未來如達成正式合作，雙方將結合各自研發、臨床開發、法規及市場資源，共同推進指定市場之產品開發與商業化布局。本次合作象徵著寶泰國際合作布局再邁進一大步，亦顯示雙方對後續合作方向具有高度共識。

近年隨著寵物人性化、飼養支出增加及高齡寵物醫療需求提升，全球伴侶動物醫療與藥物市場持續成長。依相關市場研究機構報告指出，全球市場規模已達數百億，亞太地區亦被視為具高度成長潛力的市場之一。寶泰將持續掌握產業趨勢，透過自主研發及國際合作，推進創新動物醫療產品的臨床開發與市場布局。

寶泰生醫董事長暨執行長宋豪麟表示，此次與大韓新藥建立跨國合作架構，是公司推動寵物精準醫療國際化的重要一步。未來期待結合寶泰的創新生物藥研發成果，以及大韓新藥在藥品開發、生產合規與市場推動方面的經驗，加速相關技術於國際市場的臨床開發及商業化布局。

大韓新藥執行長李元碩表示，大韓新藥肯定寶泰生醫於創新動物醫療領域的研發投入，並期待雙方依MOU所建立之合作架構，持續推進指定技術項目的評估、臨床開發及商業化討論，共同拓展伴侶動物健康醫療市場。

根據本次簽署的MOU架構，雙方將就寶泰特定自主研發之創新生物藥項目，進行商業、技術、臨床、法規及市場可行性評估，並據以協商後續正式合作條件。基於雙方已簽署之保密協議（NDA），現階段對具體適應症、疾病應用、合作區域及財務條件等資訊予以保密，相關內容將以後續正式契約（Definitive Agreement）之約定為準。

此次合作為雙方建立長期策略合作的重要起點，也展現寶泰生醫持續推動國際合作與技術授權布局的成果。未來雙方將結合寶泰的創新研發能力與大韓新藥 的國際市場資源，共同推動更多創新產品邁向全球市場，持續拓展國際合作版圖。

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