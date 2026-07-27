台南市5月住宅價格指數微幅走弱 房市呈現區段行情調整態勢

今年5月臺南市住宅價格指數為139.50，較前期（4月）微幅下降0.09%，相較去年同期下降2.89%。就住宅型態而言，本期大廈的價格指數為144.92，透天住宅的價格指數為132.23。與前期相較，大廈價格指數微幅下跌0.11%，透天住宅價格指數亦微幅下跌0.08%。

觀察各行政區本期住宅價格指數，多數行政區相較前期呈現微幅盤整修正格局。在交易量方面，本期全市交易量較前期減少4.42%，較去年同期減少12.83%。與去年同期相比，仁德區增幅明顯，本期交易量增加167.35%，而永康區的交易量增幅以60.37%居次。

臺南市長黃偉哲表示，市府地政團隊持續展現高效開發實力，近期「永康車站北側產業專用區」及「東區機35」市地重劃工程已相繼於 6、7 月正式動土，除活化榮家舊址注入發展動能，更帶動永康門戶產業轉型。

在溪北開發方面，「下營公設解編市地重劃」計畫書已獲內政部核定並於 7 月啟動公告與說明會，加速落實土地還地於民；此外，「臺南科技產業專區」亦於 7 月舉辦區段徵收公聽會，積極承接科技產業外溢效益。市府將持續透過精準的土地佈局與重大建設推進，落實區域平衡並維持交易市場透明，致力建構高品質的智慧宜居城市。

地政局局長陳淑美表示，5月國內經濟景氣信號分數為39分，與上月減少1分，燈號保持紅燈；受惠國際雲端服務商調升資本支出，以及AI新伺服器規格升級，將持續挹注出口。

本期住宅價格指數呈現微幅走弱，顯示當前房市正處於高檔緩步回落、地區分化盤整階段，長期基本面與剛性需求仍具備一定支撐力道。交易量方面，全市5月份建物移轉棟數為1,515棟，較前期（4月）減少4.42%，本期買賣移轉棟數較去年同期減少12.83%，觀察數據顯示，雖年度各月份交易量受市場觀望氛圍與政策影響而有所波動，但各行政區之間因新屋交屋潮的分布，呈現出極為顯著的地區性差異。

進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中以歸仁區的月變動幅度相對較大，較前期微幅下跌0.77%，其次為佳里區以及南區，月變動率均較前期分別微幅下降0.62%及0.36%，此外，仍可觀察到部分行政區月變動率維持正成長，如中西區、仁德區、善化區、新市區、永康區月漲幅分別微幅上漲0.22%、0.19%、0.15%、0.14%、0.07%。

若與去年同期比較，大多數行政區皆呈下跌走勢，跌幅最高的前三個行政區依次為佳里區（8.29%）、南區（6.48%）以及歸仁區（4.85%）。雖然各行政區本期住宅價格指數月變動率互有漲跌，但由年變動率來看，大多行政區普遍呈現下跌走勢。顯示市場已由個別行情調整轉向階段性盤整修正。

進一步觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為永康區（263棟）、安南區（169棟）以及東區（164棟）。與去年同期相比，仁德區增幅明顯，本期交易量增加167.35%，主因區內新建案陸續完工，建物第一次移轉登記案量增加，本期建物第一次移轉棟數為97棟。

相比之下，善化區交易量較去年同期下跌逾６成、歸仁區以及東區交易量皆較去年同期下跌逾5成。再觀察預售屋實價登錄申報件數自113年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，本期與去年同期（114年5月）相比下降22.40%，顯示市場交易動能仍以新案完工交屋為主要驅動因素，後續仍須持續觀察推案供給與交屋進度對市場交易量之影響。

整體來看，在AI產業需求帶動及總體經濟紅燈的支撐下，臺南住宅市場基本面與剛性需求仍具韌性，惟短期內價格與交易量已進入高檔回落與區域分化的盤整階段。未來的房市走勢，除須關注科技產業外溢效應與新案完工交屋進度外，各地區供給動能及市場觀望氛圍，均為影響價量變化的核心關鍵。有關詳細住宅價格指數資訊，將公佈於本府地政局網站。