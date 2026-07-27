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台南建商疑資金周轉不靈 預售屋買家憂畢生積蓄泡湯…市府回應了

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南某建商近日遭控疑似出現資金周轉問題，引發預售屋購屋族憂心交屋恐受影響，市議員蔡筱薇呼籲，市府主動介入釐清，避免民眾恐慌。圖／市議員蔡筱薇提供
台南某建商近日遭控疑似出現資金周轉問題，引發預售屋購屋族憂心交屋恐受影響，市議員蔡筱薇呼籲，市府主動介入釐清，避免民眾恐慌。圖／市議員蔡筱薇提供

近期有民眾在社群平台控訴，台南某建商疑似出現周轉不靈情況，新建案也尚未交屋，就怕畢生心血都投進去，卻血本無歸。有民代呼籲，消費者切莫過度恐慌，應以官方正確資訊為準，同時也要求南市府主動介入協助釐清狀況，避免後續出現民眾求助無門。

市議員蔡筱薇指出，預售屋因具備前期付款壓力輕與全新屋況的優勢，成為台南房市交易主流，但建造周期長，導致施工瑕疵、交屋遲延與隱瞞重要資訊等，成為購屋族最常遭遇的三大痛點。

蔡筱薇提到，根據內政部公布2026年今年第1季房地產消費糾紛統計，全台共受理617件，其中以施工瑕疵122件最多，其次為交屋遲延61件、終止委售或買賣契約45件、隱瞞重要資訊43件及房屋漏水40件。

她指出，在資訊不透明的情況下，容易導致消費者恐慌，市府應該主動協助釐清，避免造成不必要的誤會；至於建商發生無法如期交屋，甚至惡意倒閉的狀況，過去在議會質詢時就有提醒過市府，可能會發生類似的狀況，市府相關單位應該有準備。

蔡筱薇要求，市府應研擬增設諮詢平台，主動協助受害的承購戶處理預售屋爭議，並宣導民眾購屋前應該注意事項，務必慎選建商及留意履約擔保機制。

對此，地政局表示，本案共44戶已辦完建物所有權第一次登記，其中27戶完成所有權移轉登記，已購民眾依契約保留交屋尾款，待完成交屋程序後再行支付。

地政局說明，本案採預售屋「同業連帶擔保」履約擔保機制，依預售屋買賣定型化契約約定，如賣方未依約完成建案或交屋，買方得依契約及履約擔保約定向擔保公司主張相關權利；若因交屋或履約發生爭議，消費者可向市府申請消費爭議申訴或調解。

地政局強調，將持續掌握案情並與消保官共同協助處理，也提醒消費者，購買預售屋前，應審慎評估建商信用及履約能力，並詳細了解履約擔保機制及保障範圍，以降低交易風險、保障自身權益。

法制處說，目前已接獲5件與本案相關的消費申訴，將依「消費者保護法」相關規定協助處理，並視個案情形提供協商及必要協助，保障消費者權益。台南市政府表示，已請相關局處了解案情，並持續掌握建案施工、產權移轉及履約情形。

預售屋 台南 內政部

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