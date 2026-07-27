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好市多水蜜桃開賣！首推「代客檢查服務」、不用擔心買到碰傷水果

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多夏季人氣商品水蜜桃近日開賣，今年賣場推出由工作人員戴手套逐顆確認品質的「代客檢查」服務，獲會員們大讚可安心買。圖／民眾提供
好市多夏季人氣商品水蜜桃近日開賣，今年賣場推出由工作人員戴手套逐顆確認品質的「代客檢查」服務，獲會員們大讚可安心買。圖／民眾提供

美式賣場好市多（Costco）夏季人氣商品美國空運水蜜桃近日開賣，每箱重量約1.8公斤、售價749元，約有8至9顆，平均每顆約83元。除了甜度及果汁受到會員關注，今年賣場更推出「代客檢查」服務，由工作人員戴上手套逐顆確認品質，減少消費者自行拆盒、觸摸或按壓水蜜桃的情形，讓不少會員大讚「終於可以安心買」。

美國空運水蜜桃向來是好市多夏季熱門水果，上市時間有限，每逢產季便吸引不少會員搶先選購。不過，水蜜桃果皮及果肉細嫩，稍微受到擠壓，就可能產生碰傷、凹痕，甚至加速腐壞。過去部分消費者為確認水果軟硬度，會在賣場內拆盒、翻動或用手按壓，除了可能影響商品品質，也讓其他會員擔心買到已遭反覆觸摸或碰傷的水果。

為改善相關情況，好市多今年在水蜜桃販售區安排工作人員提供代客檢查服務。會員選定商品後，可由店員戴著手套逐顆翻面，查看水蜜桃表面是否有碰傷、壓痕、腐壞或其他明顯瑕疵；若發現品質異常，也會協助更換，讓會員不必自行拆盒或觸摸水果。

這項服務曝光後，引起會員熱烈討論。有人表示：「終於不用看到有人一直拆盒、亂捏水果了」、「由店員統一檢查，衛生又公平」、「水蜜桃最怕碰傷，專人把關真的很加分」。也有會員建議，未來奇異果、酪梨、芒果等較容易因按壓受損的水果，也可評估採取類似方式。

資深會員也分享水蜜桃保存方式。若買回家時果肉仍偏硬，可先放在陰涼通風的室溫環境熟成約一天，待果香變得明顯、果肉稍微轉軟後再食用，口感及甜度通常會更好；若水蜜桃已接近成熟，則應盡快放入冰箱冷藏，並在短時間內食用完畢，避免夏季高溫造成果肉過熟或腐壞。

水蜜桃 好市多 水果

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