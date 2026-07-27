博晟取得愛膝康完整智財權 全球授權布局跨大步

上櫃生技股博晟生醫（6733）27日宣布，與工研院及臺大醫院正式簽署「兩相軟硬骨修復專利暨技術讓與契約」，取得「愛膝康（RevoCart）」相關專利及技術完整權利，象徵公司正式取得產品全球商業化所需之完整智慧財產權，為未來國際授權及全球市場布局奠定重要里程碑。

博晟生醫表示，愛膝康（RevoCart）係源自工研院與臺大醫院共同研發之兩相軟硬骨修復技術，2008年由美精技（Exactech Taiwan）取得全球專屬授權並展開產品開發。

博晟於2017年併購美精技後，承接相關技術及產品開發工作，持續投入製程優化、法規驗證及市場及專利布局，並於2020年取得衛生福利部醫療器材許可證，2021年正式於國內醫療院所上市銷售，逐步建立臨床應用成果與市場基礎，2021起國際布局，迄今取得6個國家及港澳特區的許可證，並於2025年取得一項美國發明新專利。

隨著愛膝康積極推動海外市場布局及國際授權合作，公司同步啟動完整智慧財產權整合。本次專利暨技術讓與完成後，博晟將取得完整智慧財產權，可更完善產品商業化策略及全球市場布局，提升產品長期獲利能力及企業價值，進一步強化全球市場競爭力。

董事長陳德禮表示：「博晟一路走來，不只是承接一項技術，更希望將臺灣的創新研發成果真正轉化為能造福病患的產品。我們期待透過持續深化產品開發、累積臨床實證及拓展國際合作，讓更多由臺灣孕育的創新醫療技術站上國際舞台。讓世界除了知道台積電（2330）以外，也看見工研院及臺灣生醫產業的另一項獨一無二的劃時代再生產品。」