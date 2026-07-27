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家用寬頻競爭白熱化 凱擘大寬頻「新速代10G」服務8月登場
凱擘大寬頻27日宣布寬頻產品再升級，8月起推創新服務，啟動品牌第二階段全區升級計畫，以新產品名稱「凱擘新速代10G」亮相，象徵正式帶領業界走向10G全新的網速時代。凱擘大寬頻同步推出五大服務系統，搭配既有用戶升級回饋及多元影音娛樂方案，希望讓新舊用戶都能享有一致且更完整的服務體驗。
凱擘大寬頻指出，目前經營區內已有超過82%可提供服務，預計今年底涵蓋率躍升至九成，2027年3月更將全面普及，屆時無論新申辦或既有用戶，都能以最優惠價格享有高規格高速雙向寬頻服務。
凱擘大寬頻指出，4月推出高速雙向上網服務，上市短短三個月創下亮眼成績，消費者主動來電詢問方案數較上市前單月成長227%，新申辦與既有用戶升級新方案比率雙雙突破六成，申辦 1Gbps以上高速方案占比已突破五成。看好高速網路需求持續成長，預估今年底新申辦高速雙向頻寬方案比例可望突破九成。
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