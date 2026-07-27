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買氣急凍！全台上半年交易量探10年新低 房市面臨26萬棟保衛戰

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

全台受打房等因素衝擊，上半年買氣大減。住商機構觀察內政部統計，全台上半年買賣移轉棟數僅12萬4,619棟，探2017年以來同期最低。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，央行第七波信用管制效應持續發酵，加上銀行端限貸等影響，大幅衝擊購屋族進場意願，加上上半年股市表現強勁產生排擠效果，恐怕令今年全年買賣移轉棟數持續下探，甚至面臨26萬棟保衛戰。

依據內政部數據，上半年買賣移轉棟數近12.5萬棟，相較去年同期的13萬棟，減少約4.8%，這不僅低於2023 年《平均地權條例》修正案上路時的13.8萬棟，更跌破上一波房市低潮2017年的12.9萬棟，刷新近十年同期最低紀錄。

賴志昶認為，這波買氣急凍主因，仍是源自於央行信用管制政策，加上銀行端放款緊縮、審貸趨嚴，大幅提高進場門檻，並拉長買房觀望期；此外，過去靠產業或重劃區議題，藉由高槓桿炒作的投資買盤，受貸款限縮後，幾乎銷聲匿跡，市場僅剩剛性自住買盤苦撐，致使上半年交易量維持低檔。

另觀察各縣市數據，全台不含連江縣共21個縣市中，僅台北市、新北市、高雄市、宜蘭縣、雲林縣及嘉義市等六縣市呈現上揚，其餘區域與去年同期相比，買賣移轉棟數皆下跌。

賴志昶分析，雙北與高雄等分處南北兩端的蛋黃都會區，憑藉傑出機能，長期維持強勁剛需，同時也在房市低迷之際，展現地段價值，穩定支撐房價，並吸引資產型買盤回守；至於雲林縣、嘉義市，則受惠於嘉科有半導體龍頭進駐議題，加上近期不少建商個案陸續交屋，使得當地房市加溫；宜蘭縣則除低基期房價優勢外，近期宜蘭高鐵話題不斷，吸引大台北地區居民入住。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前房市已全面進入量縮盤整階段，下半年市場是否能築底回穩，除密切觀察央行政策動向，與選舉後政府態度外，台股表現也將牽動房市神經，整體若政策大方向不變，則全年買賣移轉棟數，恐怕面臨26萬棟保衛戰，將寫下近十年新低點；與此同時，如本身為財務健全或是具「青安3.0」優勢的首購族，可趁市場趨冷時進場看房，趁屋主或建商態度軟化，有機會買進理想好房。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

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央行 買房 內政部

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