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外資報告揭露光通訊供需缺口 光通訊族群持續反彈

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊族群27日成盤中焦點，華星光波若威、東典光電等個股皆強勢反彈，東典光電領先漲停，華星光及波若威則大漲逾半根停板。據外資投行最新報告指出，800G光模組今年將面臨10%的供需缺口，1.6T光模組缺口更是高達30%，且缺口將會延續至明年。

華爾街投行Jefferies 於報告中指出，當前光通訊市場仍處於供不應求的狀態，主因為上游磷化銦基板及雷射晶片產能不足以滿足高速成長的需求，導致整個光模組市場的結構性短缺。目前全球磷化銦磊晶廠都已處於產能滿載的狀態，產能已被客戶提前預訂至2028年，可見需求成長幅度十分驚人。

國內法人則指出，全球800G以上之光模組數量，將會在今年倍增至5,500萬個，明年則再度翻倍，達到1.05億個，成長幅度驚人。法人看好，在需求持續高速成長下，光通訊族群未來仍有相當大的潛力，因此光通訊族群開始跌深反彈，經整理過後或許有望重返多頭走勢。

波若威 光通訊 華星光

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